El Rey recibe a Batet y Llop antes de fijar su ronda de consultas

El Rey recibirá este miércoles a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y a la del Senado, Pilar Llop, un primer paso para fijar posteriormente las fechas de su ronda de consultas con los representantes de los partidos para proponer candidato a la investidura como presidente del Gobierno.

Felipe VI mantendrá sendas reuniones con Batet y Llop en el Palacio de la Zarzuela para que, como es habitual, le comuniquen oficialmente la constitución de las nuevas cámaras parlamentarias en la XIV legislatura, que tuvo lugar este martes.

El encuentro con Batet ha sido fijado para las 11:00 horas, mientras que el jefe del Estado recibirá a Llop una hora más tarde, a las 12:00.

La presidenta del Congreso debe entregar al Rey un listado con las formaciones políticas que están representadas en la cámara, y aunque habitualmente se hace en esta primera reunión, en otras ocasiones, como ocurrió tras los comicios de abril, se han dejado pasar varios días.

Con ese listado, Zarzuela fija las fechas de la ronda de consultas del rey para proponer un candidato a la investidura, una ronda que se desarrolla en orden de menor a mayor representación parlamentaria.

En principio, las fechas que se han barajado para ella han sido las del 10 y el 11 de diciembre, justo después del próximo fin de semana y antes de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, viaje el día 12 a Bruselas para participar en una reunión del Consejo Europeo.

Pero aún no hay confirmación oficial y, además, para entonces Sánchez podría no tener asegurada aún su investidura si ERC sigue rechazándola y el Ejecutivo en funciones ya ha avanzado que no irá a una investidura fallida.

Es el artículo 99 de la Constitución el que establece que el Rey, "previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".