UGT y CCOO urgen a Sánchez a negociar con Podemos y evitar nuevas elecciones

Los sindicatos han trasladado este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la necesidad de que se forme un Ejecutivo "progresista" cuanto antes, para abordar políticas sociales, acometer la "necesidad imperiosa" de derogar las reformas laboral y garantizar la financiación de las pensiones públicas.

Así lo han señalado los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, al término de la reunión mantenida con Sánchez para abordar la situación política, en el marco de la ronda de contactos del presidente, que para este jueves ha programado también otro encuentro con el presidente de CEOE, Antonio Mendigar, y Cepyme, Gerardo Cuerva. En la reunión también ha participado la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio.

Álvarez ha enfatizado que es "condición necesaria" que se constituya un acuerdo para formar Gobierno antes del 23 de septiembre y se eviten elecciones, ya que se acumulan cuatro años de "interinidad política que impide abordar los problemas fundamentales" y conduciría a una situación de "incertidumbre".

En esta línea, Sordo ha explicado que le han transmitido a Sánchez que "cuanto antes" se normalice la situación institucional y le han instado a retomar "ya" el diálogo político y las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo programático que aborde los retos de España.

"No contemplamos un escenario de una nueva convocatoria electoral, España no tiene que ir a elecciones", ha enfatizado Sordo, quien ha subrayado que el electorado votó el 28 de abril y ha marcado como "mensajes inequívocos" la no repetición de elecciones y seguir negociando cómo articular una propuesta programática de "carácter progresista".

Los sindicatos han insistido en que la "cuestión prioritaria" es el programa de Gobierno, en el que se especifiquen las cuestiones fundamentales respecto a reparto de riqueza, derechos laborales y nuevas iniciativas en el campo de la creación de empleo. En este sentido, han remarcado la "necesidad imperiosa" de derogar las reformas laborales, al margen de que se elabore un nuevo Estatuto de los Trabajadores, y abordar asuntos en materia de Formación Profesional, industria o desigualdad.

En este primer encuentro con los agentes sociales tras las elecciones generales del pasado 28 de abril, tanto Álvarez como Sordo han asegurado que han visto a Sánchez "receptivo" a sus propuestas, algunas explicitadas en el discurso de investidura, si bien le han instado a que se refleje en el acuerdo y si es posible con plazos.

Las organizaciones sindicales han reclamado que se conforme un Gobierno progresista que desarrolle los 10 puntos que presentaron previos a las elecciones, que incluían la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, un plan estratégico para la industria, políticas sociales y de igualdad, una mayor recaudación fiscal y garantizar la financiación de las pensiones revalorizadas con el IPC.

De igual forma, Sánchez les ha agradecido que no entren en la fórmula de constitución del próximo Gobierno, algo que tanto Álvarez como Sordo consideran que le corresponde a los grupos, si bien Sordo ha apuntado que si las propuestas sindicales, trasladadas ya antes de las elecciones, pueden servir para "allanar el camino" del acuerdo programático, que "sean utilizadas".

Álvarez ha opinado que el cuerdo programático "tampoco va a ser fácil", pero debería serlo más que en el anterior proceso de negociación, ya que un acuerdo programático define las áreas de Gobierno y el peso en cada ministerio, algo que evitaría desacuerdos vistos en la anterior negociación que, a juicio de los líderes sindicales, estuvieron relacionados con los tiempos ajustados de la misma.



"La desconfianza no es óbice"



Respecto a la "desconfianza" entre Sánchez y Pablo Iglesias reconocida por el presidente del Gobierno, Sordo ha apuntado que la desconfianza la han manifestado en "numerosas ocasiones", ya que la negociación fallida deja "jirones en la piel", si bien cree que tienen que afrontarlo y negociar "con desconfianza" si es preciso, evitando una "mala gestión de tiempos de negociación" como en la anterior ocasión.

"Parece que queda mucho hasta 23 de septiembre, pero no es así, cuanto antes se inicie la negociación, mejor", ha enfatizado, aclarando que no le han pedido a Sánchez explícitamente una reunión con el líder de Unidas Podemos, pero a su juicio debería producirse cuanto antes. "La desconfianza no es óbice para abordar la negociación", ha apremiado.

El líder de UGT ha reconocido una sensación de "frustración" y "cierta desilusión", al tiempo que Sordo ha advertido de que criticarán al "irresponsabilidad" de los grupos si se repiten elecciones, si bien ambos han afirmado que han percibido una intencionalidad de no repetir comicios por parte de Sánchez, aunque notan que el ambiente es todavía el "posterior a un no acuerdo".