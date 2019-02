Gabilondo, sobre el "relator": "El lugar del diálogo es el Parlamento"

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este viernes, sobre la mesa de partidos en Cataluña que propone crear el Gobierno con un relator, que el ámbito "razonable" y "natural" para el diálogo es el Parlamento y, a partir de ahí, que luego se organice "como quiera, a través de comisiones".

En una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre el rechazo ayer del expresidente del Gobierno Felipe González a la figura del relator y de la mesa de partidos que buscan impulsar el Gobierno y la Generalitat, ha señalado que cree en los parlamentos, la representación de los ciudadanos y en el sistema democrático que elije a sus representantes.

"La sociedad quiere una pluralidad y diversidad pero tenemos que hablar, acordar, conversar, poner el conflicto en el espacio de la conversación y controversia política. El lugar natural es el Parlamento, que luego se organice a través de comisiones y demás, pero el lugar es el Parlamento", ha lanzado.

El portavoz socialista en la Cámara autonómica ha insistido en que esos espacios "penden del Parlamento" y si ese no es el ámbito, deben ir planteándose qué es lo que pasa, "porque es el ámbito razonable".

"No quiere decir que no se puedan reunir en otros lugares donde haga falta y que se establezcan los mecanismos como lo deseen, pero si deducimos que los partidos no valen y que los parlamentos no valen y que las instituciones es algo secundario me preocupa muchísimo", ha sostenido.

En cuanto a la manifestación que tendrá lugar este domingo en Colón en defensa de la "nación", donde PP, Ciudadanos y Vox pedirán "elecciones ya" o la dimisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Gabilondo ha invitado a que se planteen si creen que esa manifestación sirve para unir a la sociedad española o si el resultado es que España parezca "dos bloques enfrentados".

"En España hay muchas cosas por las que preocuparse todavía y por las que estar unidos, como para generar riqueza y bienestar, hay que lograr una vertebración y cohesión territorial. Si el resultado es que ya tenemos enemigo común no veo la unión que a mí me gusta", ha concluido.