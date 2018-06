Rajoy dimite como líder del PP: "Es lo mejor para el partido, para mí y para España"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes que deja la presidencia del partido y que convocará un congreso extraordinario en breve para que elija a su sucesor. "Es lo mejor para el PP y para mi y creo que también para España y lo demás no importa nada", ha enfatizado, cosechando una fuerte ovación de los suyos.

Ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Rajoy ha recalcado que durante 37 años ha servido al Partido Popular "en toda clase de cargos" y ha señalado, cuatro días después de perder el poder al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, que ha llegado el momento de poner "punto final a esta etapa".

"El PP ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona", ha afirmado, para añadir que las "dos razones" por las que lo hace es porque "es lo mejor" para él y para el partido. Por eso, ha propuesto la "pronta" celebración de una Junta Directiva Nacional para convocar un congreso extraordinario que abra una nueva etapa" en el PP con una "nueva dirección" y "más ilusión que nunca".

"Cumpliré mi mandato del presidente del PP hasta el día que elijáis a la persona que me vaya a sustituir. Y dada la situación en la que me encuentro lo haré con prudencia y con el grado de intervención que es debido", ha asegurado, para señalar que no planteará "ningún cambio" en este momento en el partido ni en el grupo parlamentario porque le corresponde a su sucesor al frente del PP "si quiere".

Rajoy, que ha presidido el PP desde 2004 y el Ejecutivo español desde diciembre de 2011 hasta el pasado 1 de junio, cuando triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez, ha prometido ponerse "a la orden" de quien le releve desde el primer momento. "Y a la orden es a la orden", ha enfatizado.

También ha prometido Rajoy que se pondrá a las órdenes de quien lidere el partido "con la lealtad" que su conciencia y sus cuarenta años al servicio del PP exigen.



Rajoy señala que el Gobierno de Sánchez nace con "debilidad extrema". Vídeo: Agencia Atlas Foto: EFE

El líder del PP ha hecho el anuncio por sorpresa en la parte final de su intervención, cuando se le ha visto visiblemente emocionado. Rajoy ha señalado que "pesa más" "la alegría" de haber compartido con sus compañeros este tiempo que "el inevitable sinsabor de abandonar la tarea en mitad de la cosecha".

"Llevo mucho tiempo en política y se apreciar en todo lo que vale vuestro respeto. Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día, ha sido increíble", ha exclamado, cosechando un largo aplauso de todo el Comité Ejecutivo, puesto en pie.

Así, ha destacado que ha tenido el "privilegio" de ser presidente del Partido Popular durante 14 años, que ha calificado como "los mejores" de su vida política. "Me llevo el orgullo de haber presidido el partido más importante por su tamaño, sus afiliados, sus electores, el número de sus cargos representativos y, sobre todo, por los beneficios aportados a España", ha aseverado.

En este sentido, ha agradecido el apoyo que ha recibido estos años "en toda clase de circunstancias", tanto cuando festejaban los "éxitos" como en situaciones "adversas" que servían para "estrechaban su unidad para consolidar" la fuerza del partido.

Rajoy, aplaudido por la dirección del PP. EFE

Da las gracias a sus ministros y al Comité Ejecutivo



En especial ha dado las gracias a sus ministros, que "han sido magníficos" y "a la única vicepresidenta" que ha tenido, así como a todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional encabezada por la secretaria general del Partido Popular. "Gracias por todos estos años, pesa más la alegría de haberlos compartido que el inevitable sinsabor de abandonar la tarea en mitad de la cosecha", ha asegurado.

Finalmente, Rajoy ha indicado que seguirá en el partido porque no se imagina la vida fuera de la formación. "Esto es mi vida y quiero que siga siéndolo. No voy a dejar el carné que me ha acompañado siempre y allí donde me encuentre seguiré con vosotros en la senda que el partido transite y desde el primer momento a la orden de elijáis. Y a la orden es la orden y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen", ha concluido.



Defiende su honorabilidad



Por otra parte, Rajoy ha defendido en su despedida su honorabilidad y la del PP y ha calificado de un "ejemplo insuperable" de lo que se denomina posverdad las "mentiras" y "manipulaciones" sobre la primera sentencia sobre el 'caso Gürtel', origen de la moción de censura que le ha apeado del Gobierno.

"Ni el PP fue condenado penalmente por Gürtel ni el Gobierno tenían relación con el caso ni se habían eludido las responsabilidades políticas ni se puede decir que los españoles descubrieran súbitamente el escándalo", ha afirmado Rajoy.

El presidente 'popular' ha asegurado que con la sentencia se ha producido una "descalificación falaz" de su persona y del PP, cuyo "buen nombre" siempre ha defendido. Ha reivindicado que deja el Gobierno tras aprobar "el paquete más exigente contra la corrupción" y que si nunca ha jugado "al y tú más" tampoco lo hará ahora que se despide. "No critiqué a ningún juez y no voy a hacerlo ahora, ni hablé del pasado y no voy a hacerlo ahora", ha añadido.

De nuevo en este asunto, como en el resto de los que ha tratado en su discurso, Rajoy ha dirigido sus críticas al partido de Albert Rivera, Ciudadanos, que encarna la "supuesta regeneración" pero "a base de juicios paralelos y de liquidar la presunción de inocencia de las personas".