Ten claro Xavier Estévez, titor de 4º de Educación Primaria do CPR Plurilingüe Divino Salvador, que, para os docentes do centro, Escola en Camiño supuxo a oportunidade de abrir a porta a unha Galicia que moitos dos seus alumnos descoñecían: “Si, oíron falar do Camiño, pero, a estas idades, pouco máis saben ademais de ver camiñar peregrinos”, comenta ao tempo que pon en valor a importancia de poder “descubrirlles a historia e a tradición”, de “acercarlos un pouco máis ás súas raíces, a esa parte da cultura que non deberíamos perder”, de “amosarlles que a historia está viva e que Galicia ten a súa propia”, ademais de pasalo moi ben e rir aínda máis.

O centro escolar ten premio en ata dúas categorías do certame. Triunfa deste xeito no apartado especial “O Outro Camiño”, da man do proxecto do alumnado de 5º “Descubrindo o Camiño”; e co podcast “Ondas no Camiño”, elaborado polos alumnos de 4º.

“Decidimos aproveitar os primeiros pasos da emisora escolar, Radio Badúa, para crear un podcast que calquera puidera escoitar. Pensamos que así, o que aprenderamos podería beneficiar ao resto da comunidade escolar. E fixemos un plan porque, como Saint-Exupéry dixo, un obxectivo sen plan é só un desexo”, explica deste xeito Estévez, tamén coordinador do proxecto escolar no centro, que relata como fixeron realidade a súa idea: “Navegamos pola rede buscando aquelas historias do Camiño que nos sorprenderon. Non foi difícil porque se ten escrito moito sobre o Camiño de Santiago. Despois, escribimos algúns textos breves e gravámolas nunha mañá”.

“Non foi todo á vez, porque houbo erros, pero iso tamén forma parte da aprendizaxe. E tamén foi divertido e fíxonos rir. Finalmente, colgamos os podcasts no blog da emisora ​​e enviámolos ao concurso. Non para gañar, senón porque estamos orgullosos do resultado do noso traballo”, remata Estévez con esta valiosa aprendizaxe.

Por outra banda, o alumnado de 5º fixo uns murais coa información que recolleron e decidiron incluír algúns códigos QR que enlazaban a uns vídeos explicativos gravados por eles mesmos. Deste xeito e coma pode verse nas pezas audiovisuais colgadas na páxina web de Escola en Camiño, alumnos coma Salvador, Alma, Lito, Manuel e Marcos descóbrennos a todos as xoias gastronómicas

da vía Sur, na que o peregrino pode gozar de manxares do talle da lamprea, en Tui; o polbo á feira, en Pontevedra; os pementos de Padrón, na terra de Rosalía de Castro; ou a popular tarta de Santiago, ao chegar á capital; ou os seus compañeiros Julia, Brenda, Rubén e Matías, que nos contan a riqueza patrimonial do Camiño do Norte: o Castelo dos Templarios, en Ponferrada; o Mosteiro de Samos, moi cerca de Sarria; a Capela da Magdalena, emblema de Arzúa; e, por suposto, a Catedral de Santiago, onde sentiremos que todo o noso esforzo queda recompensado fronte as marabillas do Pórtico da Gloria, por pór só dous exemplos.

Aproveitar o Camiño de Santiago para aprender historia, pero tamén para practicar a competencia dixital, tan importante hoxe en día: “O resultado foi incrible. Os murais colocáronse no corredor da etapa de Primaria para que outros tamén puidesen descubrir os distintos camiños que levan a Santiago” conta Estévez sobre o que foi “un gran traballo en grupo”.

“Unha nova comunidade para eles” Xavier Estévez - Coordinador de educación primaria

Cando comezamos algún dos nosos proxectos sempre temos presente un vello proverbio chinés que di: “A aprendizaxe é un tesouro que seguirá ao seu dono a calquera lugar”. E diso se trata. Os nenos de hoxe serán os homes e mulleres do futuro, e o que aprendan hoxe será parte da sociedade de mañá. Neste caso, aproveitando a luva lanzada polo Faro de Vigo, o profesorado de 4º e 5º viu a posibilidade dun mellor coñecemento da nosa propia terra e das súas historias e tradicións.

Como docentes, este proxecto foi a oportunidade de abrir a porta a unha Galicia que moitos dos nosos alumnos descoñecen. Si, oíron falar do Camiño, pero, a estas idades, pouco máis saben ademais de ver camiñar peregrinos. Descubrirlles a historia e a tradición é acercarlles un pouco máis ás súas raíces. Para eles, o traballo supuxo unha sorpresa. Achegáronse á historia e descubriron que non só está nos libros de texto. Está viva e aquí mesmo.

Quedamos con iso, e sobre todo coas risas que nos regalou este proxecto. No futuro, algún deles fará o camiño e no seu interior resoará aquel Turibulum Magnum, que nos fixo rir un día enteiro. Repetiríamos? Sen dúbida. Proxectos coma este non só motivan senón que son necesarios.