Con ceras, témperas, acuarelas, lapis, ou pluma… Tamén o alumnado do centro galego CPR plurilingüe Apóstol Santiago quixo aportar o seu graniño de area ao proxecto escolar Escola en Camiño, nacido para divulgar as múltiples dimensións do Camiño de Santiago, ademais da súa universalidade, entre os cativos e mozos da comunidade.

Fíxoo enchendo de cor e simboloxía a historia das nosas rutas de peregrinaxe a través dunha ducia de ilustracións nas que queda claro que O Camiño de Santiago é alegría, compañeirismo, natureza e patrimonio; e o que lle valeu un dos tres premios repartidos polo certame nesta categoría durante a gala do proxecto celebrada a pasada semana na Estación Marítima de Vigo. Deste xeito, nunha das ilustracións pode verse unha paisaxe verde e azul, calmada, despexada, tranquila e silenciosa, na que poder perderse e reflexionar, coller forzas para seguir o percorrido. Coroada pola emblemática frecha amarela das rutas Xacobeas, podería ser calquera lugar, pero, iso si, ao seu paso polo Camiño de Santiago, que funde as súas raíces na idade media para regalarnos unha escapada inigualable. Outra das imaxes mostra, en tons amarelos, a ansiada recompensa, o que todos os peregrinos esperan rematar vendo durante a súa andaina: é a chegada á fermosa Catedral de Santiago, entre as obras máis destacadas do románico en toda España. Ao lonxe, só tres quilómetros lles quedan para chegar á capital de Galicia aos dous protagonistas doutra das ilustracións aportadas polo CPR plurilingüe Apóstolo Santiago a Escola en Camiño. Neste caso en branco e negro, mostra os bastóns de apoio, a fauna e flora da zona, as mochilas da viaxe, a experiencia de compartila. Tampouco falta na selección de debuxos quen amosa as distintas formas que existen de chegar: en bicicleta ou a pé; nin outras das paradas que ben paga a pena coñecer coma é o miradoiro da fin do mundo, enmarcado no Camiño de Fisterra - Muxía, a única vía de cantas existen que parte da mesma capital de Galicia. Trazos, formas e cores súmanse deste xeito á creatividade e inspiración do alumnado para pór en valor a unha das grandes xoias patrimoniais da comunidade: “Os Camiños de Santiago”, premio á Mellor Ilustración.