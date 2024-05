Aplicación de hidrógeno verde y metanol como alternativa energética en la flota y vehículos de los puertos del Área Atlántica.

Desde el centro tecnológico EnergyLab, se apuesta firmemente por esta tecnología.Prueba de ello es el proyecto HYDEA liderado por EnergyLab y financiado por el programa Interreg Espacio Atlántico 2021-2027. En el proyecto se realizarán pruebas piloto para la aplicación del hidrógeno y el metanol como alternativa energética en la flota y los vehículos de los puertos del Área Atlántica (España, Francia, Irlanda y Portugal), para conseguir la integración de tecnologías marinas y energías renovables en el sector marítimo.

El objetivo principal del proyecto es evaluar, desarrollar y promover el uso de tecnologías basadas en hidrógeno verde procedente de energías renovables (por ejemplo, energía marina) en los puertos del Espacio Atlántico. Esto se articula mediante la consecución de varios objetivos específicos, que resolverán los siguientes retos:

Promover un papel claro del hidrógeno en los planes energéticos estratégicos de los puertos.

Aumentar el conocimiento sobre diversas tecnologías de producción de hidrógeno que resulten viables para su empleo en puertos.

Implementar demostradores tecnológicos que atraigan el interés de los inversores hacia modelos de negocio viables.

El consorcio del proyecto HYDEA une entidades de España, Francia, Portugal e Irlanda: EnergyLab, Autoridad Portuaria de Vigo, Autoridad Portuaria de Sevilla, Société Portuaire Brest Bretagne, Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, France Energies Marines, University of Galway, Universidad do Porto, Hive Hydrogen, Évolution Synergétique Automotive S.L. y Energy Observer Developments.

En el caso de Galicia, el Puerto de Vigo servirá de plataforma de prueba de la aplicación de soluciones tecnológicas que incorporen el metanol y el hidrógeno como combustibles en buques y vehículos. El metanol será producido mediante la hidrogenación de CO 2 y se evaluará la factibilidad de su empleo en barcos. En cuanto al hidrógeno, éste será probado como combustible en los vehículos de la flota portuaria. Los resultados obtenidos permitirán desarrollar instrumentos que permitan su aplicación en diferentes tipos de flotas de buques y vehículos, logrando reducir significativamente las emisiones de CO 2 , y, por tanto, contribuir a la mitigación del del cambio climático.

Desde el compromiso de EnergyLab con el impulso del hidrógeno verde, se está trabajando en otros proyectos de investigación y desarrollo como la reciente Red Excelencia Cervera, H2ENRY, que busca impulsar el desarrollo de tecnologías disruptivas en el ámbito de la generación, purificación, almacenamiento y transporte de hidrógeno verde.