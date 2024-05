10 años capitaneando el mar del social media

Haciendo honor a su nombre, Capitán Banner nacía en 2014 navegando el mar de un sector que, por aquel entonces, todavía resultaba desconocido para el gran público: “Fue desde la pandemia que las empresas empezaron a apostar más fuerte por el mundo digital, pues era la única ventana, el único escaparate abierto al mundo”. Así lo señalan sus fundadoras, la periodista ourensana Virginia Hernández y la publicista viguesa Alexia Alonso.

Ambas capitanean esta agencia de marketing, que celebra su décimo aniversario con la visita del Capitán, en carne y hueso, a la ciudad olívica (su puerto principal).

Capitán Banner se dedica a crear campañas de comunicación 360º, diseños, marketing online mediante gestión de Social Media, diseño web a través del CMS Wordpress y realización de eventos personalizados: “Muchos clientes no quieren estar en redes sociales por miedo a las críticas, pero luego se dan cuenta que esta ausencia en la red no evita que los usuarios hablen de sus marcas o productos, sea para bien o para mal” explican “Además, es un campo con mucho intrusismo y poco valorado, pero lo cierto es que detrás de cada publicación hay muchos otros conceptos que no se ven y que forman parte de una estrategia completa”.

Además, participan en la iniciativa de la Unión Europea de ayuda a empresas con sus kits digitales: “Estamos dados de alta como agentes digitalizadores y ofrecemos distintos paquetes según la necesidad y objetivos de cada cliente, por lo que hemos ayudado (y seguimos ayudando) a pymes y autónomos a encontrar un lugar en la red”.

Y es que el equipo de la agencia está en continua formación, pues las plataformas cambian cada día, y con ellas el modo de comunicarnos con cada generación.

Para demostrarlo, y en consonancia con la celebración de estos diez años,han querido preparar una campaña que llevan desarrollando en las últimas semanas y en la que tocan todos y cada uno de sus servicios: “Lanzaremos una nueva imagen corporativa que se descubrirá en el evento de celebración. Y para presentarlo le hemos dado vida a la figura del Capitán Banner, que ha sido el encargado de entregar las tarjetas de embarque al crucero de 10º aniversario (#CruceroX) a nuestros clientes, que se han quedado gratamente sorprendidos”.

Le acompaña una campaña teaser con la figura de un pirata, que recorre las calles de Vigo buscando al capitán y que representa las piedras que toda empresa se va encontrando en el camino. Un ejemplo de storytelling que ha hecho partícipe a la sociedad viguesa, asegurando el recuerdo de su marca y, sobre todo, transmitiendo muy buen humor.

“También hemos vuelto a contar con la artista Abi Castillo, quien ya había pintado el mural inicial de nuestras oficinas y volverá a colaborar con nosotros para esa nueva imagen que queremos transmitir. Hemos apostado por trasladar estas acciones en medios tradicionales y online y culminaremos con un evento en el que se premiará la confianza depositada por parte de nuestros clientes y donde mostraremos también lo que somos capaces de hacer dentro del sector” terminan. Ahora, a nosotros, solo nos queda descubrirlo.