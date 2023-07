Lo primero que no debemos olvidar es cepillar los dientes tres veces al día, preferiblemente después de las comidas. El cepillado tiene que durar entre dos y tres minutos, intentando no hacerlo bruscamente para no herir o inflamar las encías.

La mejor técnica de cepillado en adultos es la conocida como técnica vertical o Leonard, que consiste en realizar movimientos suaves, cepillando hacia abajo los dientes de arriba y hacia arriba los dientes de abajo, siempre acompañándolo de movimientos circulares. Procura no sobrepasar la línea de las encías para no dañarlas y limpia cuidadosamente ambas caras de las piezas dentales. Para evitar que la placa bacteriana se extienda, además, es necesario cepillar delicadamente las encías y la lengua. ¿Qué cepillo utilizar? Nuestros dentistas colaboradores aconsejan elegir un cepillo medio, ya que utilizar un producto con cerdas demasiado duras puede dañar los dientes y el aspecto de las encías. Cepillarnos los dientes y visitar a menudo al dentista es clave Con el paso del tiempo las cerdas se consumen, por lo que es importante mantener el cepillo limpio lavándolo bien con agua cada día y sustituyéndolo por otro pasados tres meses de uso. Además, es necesario utilizar un cepillo interproximal y/o la seda dental entre los espacios interdentales, ya que aquí acumulamos restos de comida que no retiramos con el cepillado. ¿Qué pasta de dientes es mejor utilizar? Existen muchas pastas de dientes eficaces. Lo más recomendable es utilizar una que contenga flúor o zinc, ya que ambas sustancias tienen propiedades que ayudan a combatir la placa bacteriana. Por otro lado, también es recomendable completar el cepillado con un colutorio recomendado por tu dentista de confianza. Carillas de última generación Por último y no menos importante, visitar con frecuencia al dentista para detectar problemas de salud te ayudará a mantener una buena salud oral. Entre los beneficios de pertenecer a Vitaldent Cangas se encuentra un programa exclusivo con el que disfrutar de 25 prestaciones sin coste. Visítalos este verano y disfruta de las facilidades que ofrecen para realizar tu tratamiento. Puedes consultar la información en www.vitaldent.es