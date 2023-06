Mañana comienzan los exámenes de la ABAU en Galicia. Hablamos con Pedro Rey, quien creó en 1989 el Grupo CiP (Centro de Iniciativas Profesionales) y es cofundador de UDIMA, la primera Universidad Privada online española.

En la actualidad es Vocal del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y Vocal de Educación y Formación de CEOE. Fue elegido en 2016 presidente de la Confederación Española de Empresas de Formación.

A la hora de entrar al mercado laboral, ¿qué especialidades tienen mejores perspectivas de futuro?

En este momento falta gente cualificada en todos los sectores. En nuestro caso, continuamos con el empeño de promover una enseñanza de Posgrado de alto nivel.

Ante la demanda creciente de profesionales especializados en el área jurídico-empresarial, nuestro Máster en Asesoría Fiscal se ha convertido en un referente que ya cuenta con 30 ediciones ininterrumpidas desde 1993. Es el más demandado por su alta inserción y el que cuenta con más antigüedad de Galicia. Otra estrella es el Máster en Práctica de Abogacía.

Por otro lado, está claro que, a nivel universitario, todos los grados que tengan que ver con las ramas tecnológicas tienen un futuro de éxito.

También ciencias de la salud. En este sentido, veo importante flexibilizar los numerus clausus (es decir, las plazas limitadas en las carreras universitarias).

No es razonable que haya gente que no pueda acceder a una carrera y tenga que resignarse a una segunda o tercera opción no vocacional.

Desde el punto de vista económico a las universidades privadas nos favorece, porque nos podemos nutrir de esos alumnos que se quedan fuera en la pública.

"A día de hoy, hemos ayudado en Galicia a más de 10.000 personas a insertarse laboralmente"

Pero me parece un atraso para la sociedad y una injusticia. Es probable que una solución al problema del mercado laboral, en especialidades con escasez de titulados, sea suprimir esta limitación de plazas.

No podemos permitirnos que se vaya gente a estudiar fuera porque aquí no puedan, y que después no retornen con el déficit demográfico que ya sufrimos.

¿Y qué formación demandan los empresarios?

Aquí en Vigo, igual que en el resto de España, una de cada tres ofertas de trabajo es de empleo altamente cualificado en el ámbito tecnológico.

Nosotros tenemos un observatorio privilegiado con nuestra Fundación CiP, que ha cumplido su vigésimo aniversario. En su origen se creó para la inserción laboral de nuestros alumnos, pero actualmente ha crecido y funciona como agencia de colocación abierta al público general, planificando y ejecutando planes integrados de empleo. A día de hoy, hemos ayudado en Galicia a más de 10.000 personas a insertarse laboralmente.

Por su parte, ¿es sencillo acceder a la formación de posgrado?

En general sí, y en este momento hay más facilidades que nunca. Nuestros programas, de Máster, por ejemplo, que están impartidos conjuntamente con la UDIMA y el CEF, cuentan con la posibilidad de acceder a una amplia gama de becas.

Desde las becas MEC, hasta las becas de la Fundación CiP, pasando por las becas a la excelencia que se otorgan a aquellos estudiantes que hubiesen alcanzado una media superior a 8,5 en el grado.

¿Cómo ve el mercado laboral en el futuro?

Ya sabemos que en los próximos cinco años necesitaremos en España seis millones de trabajadores para garantizar el relevo generacional o cubrir las nuevas ocupaciones.

Se habla mucho últimamente de la incursión de la Inteligencia Artificial como amenaza de puestos de trabajo, pero creemos que son miedos infundados. Nosotros hemos empezado a incorporar diferentes softwares basados en IA para la capacitación de nuestros alumnos en soft skills así como optimizar nuestros procesos.