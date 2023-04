Entre las técnicas existentes a la hora de reducir la grasa corporal y modelar el cuerpo, Sara González, con años de experiencia en el campo y directora del centro estético que lleva su nombre en Vigo, no duda a la hora de destacar la reafirmación con onda electromagnética y neuromuscular como elemento clave.

En concreto, utiliza el tratamiento Wonder, uno de los más eficaces. "Funciona no sólo porque ofrece resultados visibles y en una actuación muy corta, si no que sus efectos se sostienen en el tiempo".

Esta clínica viguesa busca revolucionar la medicina estética al ofrecer alternativas no quirúrgicas para la remodelación corporal. Y es que, en ocasiones, uno no tiene tiempo para pasar horas en el gimnasio, pero tampoco se puede o quiere someter a intervenciones quirúrgicas, con su correspondiente tiempo de recuperación.

Sin dejar de lado los hábitos saludables necesarios para mantener nuestra figura, el tratamiento Wonder es una opción avanzada e inteligente, ideal para tonificar los músculos y quemar la grasa.

¿Cómo funciona?

Se trata de un equipo que combina la emisión electromagnética focalizada u la neuroestimulación selectiva de alta intensidad.

Puede utilizarse para trabajar brazos y piernas, abdomen, glúteos y músculos como los cuádriceps y los isquiotibiales, y lo hace de manera simultánea, para lograr una regeneración muscular rápida y efectiva.

"Y si aumentamos el número de sesiones a dos por semana, los resultados serán aún mejores, por supuesto".

Y de esta forma aumenta la fuerza, resistencia y equilibrio del cuerpo. "Produce profundas contracciones musculares con el objetivo de regenerar el músculo de forma rápida y segura, sin hacer esfuerzos que puedan ser contraproducentes" comenta la especialista.

"Con una sola sesión de 35 minutos por semana es suficiente para obtener resultados duraderos", lo que significa que con el tratamiento Wonder podemos conseguir los mismos resultados que una cirugía, pero sin pasar por el quirófano o sin tener que realizar ejercicios físicos extremos en un periodo de tiempo mucho más corto.

"Hablamos de un kit de última generación que nos permite elegir el mejor protocolo de trabajo para una correcta intensidad, sensación, relajación, contracción... según necesite el paciente.

En resumen, este tratamiento imita y estimula las señales cerebrales a favor de los músculos. Así, provoca que se contraigan mil veces por segundo para revitalizar el tejido conectivo y reducir desde la celulitis hasta la grasa localizada o la flacidez. "Y si aumentamos el número de sesiones a dos por semana, los resultados serán aún mejores, por supuesto".

En otras palabras, el tratamiento Wonder utiliza la tecnología de estimulación muscular electromagnética y eléctrica para aumentar la actividad vascular y mejorar la apariencia de la piel al potenciar la red capilar sanguínea de los músculos.

"Nos ofrece resultados únicos que no pueden conseguirse con otros tratamientos", recomienda Sara González desde su centro de Vigo, ubicado en Rúa López Mora, 18, antes de despedirse.