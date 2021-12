La Unidad de Cirugía Estética de Ribera Povisa, ubicada en la clínica Colón 28, está conformada por un equipo de cinco cirujanos plásticos que, además de ser referencia en toda Galicia en cirugía de mano, reconstrucción y cirugía de quemados, son también especialistas de primer nivel en intervenciones quirúrgicas con fines estéticos.

Los tratamientos más demandados por los pacientes son las cirugías faciales, como la rinoplastia, la otoplastia (corrección de las orejas de soplillo, también en niños) o la blefaroplastia superior e inferior, que es la cirugía que repara los párpados caídos. “Desde que empleamos la mascarilla por el Covid, es uno de los tratamientos más demandados porque ahora nuestros ojos cobran mucha importancia”, explica la cirujana Margarita Arnaiz, integrante del equipo.

Además de las correcciones faciales, la liposucción y la cirugía de mama son los procedimientos quirúrgicos más solicitados a los cirujanos de Ribera Povisa, que desde hace décadas realizan reconstrucción oncológica a las pacientes con cáncer de mama. “La experiencia en este campo nos permite saber qué es lo que precisa cada paciente en cada caso, porque muchas veces llegan a la consulta descontentas con el tamaño de su pecho, por ejemplo, pero no saben exactamente qué es lo que quieren”, remarca la especialista, que insiste también en la importancia de que el cirujano conozca de primera mano al paciente y sus expectativas. “Nuestra participación no se limita al quirófano, sino que hacemos un seguimiento desde el principio hasta el final. Ofrecemos soluciones a los pacientes más indecisos y también somos francos con otros cuyas expectativas son demasiado irreales. No todas las personas llegan a nuestra consulta con una idea clara de qué es lo que buscan y lo que realmente se puede hacer”, afirma.

La atención personalizada desde la primera consulta es una de las señas de identidad de los cirujanos plásticos de Ribera Povisa, que son los primeros en ver a cada paciente y evaluar cada caso, con un presupuesto también adaptado a las necesidades que requiera la intervención. “Una rinoplastia puede durar dos horas o precisar de una intervención de cuatro, no todas las cirugías son iguales”, subraya Arnaiz, con más de veinte años de experiencia. “Somos cirujanos plásticos que hacemos cirugía estética de calidad desde hace muchos años, cubriendo todo tipo de procedimientos estéticos quirúrgicos. Aunque muchas veces se nos relaciona solo con cirugía reconstructora, en realidad una parte muy importante de nuestro trabajo se realiza en el ámbito puramente estético”, aclara.

La cartera de servicios se completa con un amplio abanico de procedimientos de todo tipo como abdominoplastia, lifting braquial, aumento de glúteos mediante lipofilling o cirugía íntima. Las consultas y las pequeñas intervenciones se realizan en la Clínica Colón 28, mientras que las grandes intervenciones se llevan a cabo en el hospital Ribera Povisa, el hospital privado más grande de España.

La unidad está en continuo crecimiento y ha incorporado recientemente otros tratamientos que no precisan de cirugía convencional, como la corrección de arrugas mediante aplicación de toxina botulínica o el rejuvenecimiento facial sin cirugía mediante fillers en labios, mentón o pómulos.

Cirugía Plástica y Estética de Ribera Povisa

Teléfono 986 44 33 72