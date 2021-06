La nueva normativa para las etiquetas de los neumáticos que entró en vigor el pasado 1 de mayo de 2021 en los países de la Unión Europea, tiene como objetivo ofrecer a los consumidores una información más completa sobre las características de los neumáticos de los coches. Hasta el momento, el etiquetado de los neumáticos sólo era obligatorio para los turismos y las furgonetas; no obstante, con la llegada del nuevo reglamento, también lo será para los neumáticos de los camiones (C3). Cabe destacar que la etiqueta no será aplicable, de momento, a los neumáticos recauchutados, puesto que no se cuenta con un método de ensayo fiable para medir los resultados de los mismos.

Nueva etiqueta

A partir de ahora, absolutamente todos los neumáticos nuevos del mercado tendrán que equipar la nueva etiqueta europea obligatoria, cuya información deberá ser claramente visible y accesible para los consumidores.

De acuerdo con la nueva normativa, se modifica el diseño de las etiquetas, por lo que ahora, además de mostrar todos los datos comentados anteriormente (aunque mediante una escala que va desde la letra A hasta la E), también informan sobre la adherencia de los neumáticos en condiciones extremas de nieve y hielo, e incorporan un código QR que al ser escaneado ofrece información extra sobre el propio neumático.

Saber leer la nueva etiqueta europea es fundamental para obtener información muy útil sobre los neumáticos de tu vehículo, como la eficiencia en el agarre durante una frenada sobre asfalto mojado, el consumo de combustible, el ruido exterior que generan o su adherencia en condiciones de nieve o hielo.

La nueva normativa que entró en vigor el pasado 1 de mayo se aplica a los neumáticos C1, C2 y, como novedad, a los neumáticos de los vehículos industriales, los C3.