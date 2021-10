Las ofertas de empleo en Vigo para comenzar la semana van desde asistenta de hogar, hasta mozos de carga y descarga para empresa del sector textil. Más de 800 oportunidades en búsqueda del candidato perfecto, incluida la oportunidad de optar a una beca FEUGA/FUAC para Administración y Finanzas.

OFERTAS DE EMPLEO EN VIGO

SERVICIO DOMESTICO 1 DIA/SEMANA - REDONDELA

Seleccionamos Asistente de Hogar con amplia experiencia en servicio doméstico realizando funciones de limpieza y plancha para la prestación de servicio en domicilio ubicado en Redondela (Cedeira, Pontevedra).

- Horario: 1 día/semana de 9:30 a 13:30 horas.

Ofrecemos:

- Contrato laboral con alta en Seguridad Social en Régimen General (alta empresa, cotización al paro) + 7€ brutos/hora (112€ brutos/mes)

- Servicios por horas (horario flexible), compatibles con otras actividades.

- Duración: 3 meses

- Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SERVICIO DOMESTICO 1 DIA/SEMANA - REDONDELA.

AYUDANTES CAMAREROS/AS SALA PARA EVENTOS EN LA TOJA para Grove (O)

¿Tienes experiencia como ayudante de camarero/a en eventos con protocolo? Si te apasiona la restauración, el trato al cliente, eres polivalente, amable y alegre ¡este es tu proyecto! Si quieres tener un trabajo que te aporte ingresos y no te quite mucho tiempo para poder emplearlo en otras actividades... ¡Te estamos buscando!, no lo dudes! Apúntate!

Funciones:

-Atención al cliente.

-Preparación de mise-en-place para el servicio.

-Responsabilizarse del rango asignado.

-Mantener el orden y la limpieza de las instalaciones y herramientas de trabajo.

-Trabajar en equipo para la consecución de objetivos.

-Conseguir la excelencia de servicio teniendo en cuenta los procedimientos del restaurante.

Se valorará Inglés nivel alto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudantes Camareros/as Sala para Eventos en La Toja en Grove (O).

MOZO/A DESCARGA Y CLASIFICADO TEXTIL GRAN VIA VIGO

Trabajarás como mozo/a de almacén para una empresa líder en el sector textil en la tienda o centro comercial situado en Vigo.

En este puesto tendrás un horario de 3h la madrugada del miércoles al jueves y del domingo al lunes por la noche, por lo que vas a poder compaginar este trabajo con otras facetas de tu vida. No te preocupes el buen ambiente de trabajo está garantizado, así lo confirman otras personas que se han incorporado en el mismo puesto.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a descarga y clasificado textil GRAN VIA VIGO.

BECA FEUGA/FUAC DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERO para Vigo

Buscamos a través de Beca FEUGA un perfil de Técnico de Administración para una importante empresa del sector automoción situada en VIGO.

Las funciones estarán orientadas a dar apoyo al departamento de finanzas en funciones como contabilidad de bancos, pagos, seguimiento de proyectos, etc.

Horario de Lunes a Viernes a jornada completa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de BECA FEUGA/FUAC departamento Administración y Financiero en Vigo.