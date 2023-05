Jorge Suárez (Vigo, 1975)

Jorge Suárez (Vigo, 1975) es licenciado en Derecho y funcionario de justicia. En su perfil político puede leerse: "Non son un profesional da política. Son unha persoa do común que fai política para cambiar a súa cidade. Comprometido co meu tempo e convencido de que so coa construción colectiva poderemos transformar e mellorar a cidade".

Suárez fue alcalde de Ferrol entre 2015-2019 y aspira a la reelección en los próximos comicios de mayo.