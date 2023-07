El vicesecretario de Organización del Partido Popular cree que es posible que Alberto Núñez Feijóo gobierne en solitario a partir del próximo 23 de julio. La clave está, dice, en que los populares consigan superar los límites de su propia formación y concentrar los apoyos del electorado de centroderecha y de los socialistas decepcionados con Pedro Sánchez.

¿Ya les pasó la euforia tras ese debate entre Feijóo y Sánchez?

En el debate ha quedado claro que Feijóo ganó claramente a Sánchez. Yo creo que los espectadores lo que vieron es un presidente y un aspirante. El presidente se llamaba Alberto Núñez Feijóo y el aspirante era un tal Pedro Sánchez, que, a pesar de llevar cinco años al frente del Gobierno de España, era una especie de aprendiz. Y la realidad es que Sánchez volvió a mentir al conjunto de la sociedad española durante este debate. Llegó al Gobierno mintiendo y será por tantas mentiras por las que dejará de ser presidente el 23-J.

En ese debate escuchamos muchas inexactitudes por parte de ambos candidatos. En el PSOE insisten mucho en que fue Feijóo el que mintió reiteradamente...

Feijóo puso encima de la mesa todas las mentiras de Sánchez, que ha mentido permanentemente durante los últimos cinco años. Llegó al gobierno después de decir que nunca pactaría con Podemos porque no sería capaz de dormir y pactó a las 24 horas. Dijo que no pactaría nunca con los independentistas y apoyó su gobierno en Bildu y Esquerra Republicana, que fueron los artífices de las principales fracasos legislativos de esta legislatura. Dijo que nunca indultaría a políticos y ha indultado a los condenados por participar en el procés. El que miente permanentemente es Pedro Sánchez.

Más allá de animar la campaña, ¿ese debate le va a dar votos al PP?

Yo creo que ha sido una gran oportunidad para que los españoles conozcan quién es Alberto Núñez Feijóo y escuchen sin intermediarios cuáles son sus propuestas de futuro y cuál es el análisis que hace de la realidad de nuestro país. Y frente a eso lo que vieron es a un Pedro Sánchez que vive en una realidad paralela y que se apoya en partidos que no creen en España. Feijóo le hizo una propuesta a Sánchez para que después del 23 de julio gobierne quien gane las elecciones y se lo reiteró a lo largo del debate y Pedro Sánchez dijo no, porque el plan de Sánchez es que vote poca gente el 23 de julio, que participen los suyos y poder seguir siendo presidente del gobierno aún perdiendo las elecciones y serlo gracias al apoyo de partidos que no creen en España.

Las encuestas dan como ganador a Feijóo, pero no con mayoría absoluta. ¿Tiene asumido el PP que, de gobernar, va a tener que ser con Vox?

Hoy todas las encuestas, salvo el CIS, pronostican que el PP ganará las elecciones. Muchas señalan que la diferencia con el PSOE puede superar los 40 escaños. Nadie entendería que no se deje gobernar a quien ha ganado las elecciones. Nunca ha sucedido. Ya que el PP va a ganar, concentremos el voto del cambio en el PP para que España tenga un gobierno fuerte. La experiencia con el primer gobierno de coalición de la historia democrática del país ha sido mala. Ha sido un gobierno dividido, en el que por la mañana se legislaba y por la tarde se criticaban unos a otros. España necesita un gobierno unido y único.

¿No temen que un pacto PP-Vox pueda dar lugar precisamente a un gobierno dividido?

No nos gustaría que el próximo gobierno sea de coalición. Nos presentamos para ganar y para gobernar en solitario. Apelamos a unir el voto del centroderecha. Si el voto del centroderecha se une, Feijóo podrá gobernar y hacerlo en solitario y hacerlo garantizando la estabilidad política de nuestro país.

¿Hay rechazo al pacto con Vox dentro del propio partido?

Conozco bien el partido. Durate año y medio he viajado por toda España reuniéndome con la estructura territorial del PP. Hemos hecho los deberes y estamos preparados para ganar. Si la participación en las generales es alta, habrá cambio de Gobierno.

Le pregunto por lo que le dicen los militantes sobre pactar con Vox...

Nosotros tenemos que analizar los resultados electorales y luego tomar decisiones. Hemos llegado a un acuerdo con Coalición Canaria en las Islas Canarias, hemos llegado a un acuerdo con el PRC en Cantabria, hemos podido gobernaren solitario donde las cifras nos lo han permitido, como en Madrid o en La Rioja, y hemos llegado a acuerdos con Vox donde era imprescindible: en la Comunidad Valenciana y en Extremadura.

En Canarias y Extremadura la lista más votada fue la del PSOE y ustedes no se abstuvieron...

Nosotros le hemos propuesto al Partido Socialista que gobierne quien gana las elecciones en cada uno de los territorios y se lo hemos propuesto antes de la celebración de las elecciones tanto las municipales y autonómicas como ahora las generales. Si no somos capaces de cerrar ese acuerdo, las reglas de juego son idénticas para todos los partidos.

En las candidaturas del PP hay personas muy próximas a Feijóo y pesos pesados del PPdeG: Puy, Conde, usted mismo. ¿Podrían estar ahí los futuros ministros de un gobierno del Partido Popular?

Sería una frivolidad especular sobre el futuro gobierno cuando los ciudadanos aún no se han posicionado y aún no han elegido. Necesitamos un gobierno serio. Hemos visto auténticos disparates, como que Pedro Sánchez no era capaz de cesar a ministros de Podemos simplemente porque tampoco los había nombrado. Hemos visto ministros que no tenían ninguna experiencia de gestión. La experiencia de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se limitaba a haber sido concejala de Fiestas en Ferrol, con todos mis respetos para los concejales de Fiestas. En el Gobierno de Feijóo habrá gente con experiencia de gestión, porque a un gobierno se va aprendido, no se va a aprender. Por eso no apelamos únicamente a los votantes del PP.

También a los de PSOE y Vox...

Tratamos de construir una mayoría parlamentaria amplia que nos permita superar los límites de nuestro propio partido. Por eso apelamos a los votantes del centroderecha, del PP y de Vox, y, efectivamente, apelamos al voto de gente que nunca nos votó. Hay mucho votante socialista que se siente tremendamente traicionado por Pedro Sánchez. Las encuestas hablan de una transferencia de voto de más de 800.000 votantes que en 2019 votaron a Sánchez y que hoy piensan darle su voto a Alberto Núñez Feijóo. Los más traicionados por Pedro Sánchez son precisamente sus votantes.

"No hay alternativa en Galicia: el Bloque atenta contra nuestro modelo territorial y el PSdeG vive en su propio lío"

Cuál será su primera iniciativa si resulta elegido diputado por A Coruña?

Galicia ha sido tremendamente maltratada por el último gobierno socialista. Yo soy de Ferrol y tengo claro que mi primera iniciativa como diputado tendrá que ver con el sector naval de la ría de Ferrol.

Si gobierna el PP, se materializará por fin el traspaso de la AP-9?

Nosotros vamos a cumplir nuestra palabra. Creemos que la transferencia de la AP-9 hay que hacerla, pero ojo, dotándola de los fondos necesarios para su propia gestión. Haremos lo que no han hecho ni el PSOE ni el BNG.

El BNG dice que ha hecho más con un diputado que el PP con los diez escaños gallegos y la Xunta...

Lo que ha hecho el BNG es el ridículo. Ha votado a favor de la investidura de Sánchez con un cheque en blanco. Son los únicos nacionalistas que no han conseguido nada para su territorio. Y se les debería caer la cara de vergüenza por su participación en la aprobación de la ley del ‘solo sí es sí’.

Si Feijóo gana, le recomendaría a Rueda que adelantara las elecciones autonómicas?

Creo que el mandato de Alfonso Rueda está siendo tremendamente positivo para Galicia y creo que, si el 23 de julio hay cambio de gobierno en España, le puede venir muy bien. Un tándem con Rueda al frente de la Xunta y Feijóo al frente del Gobierno de España será muy positivo para Galicia.

Quién cree que será el mayor adversario de Rueda en esas autonómicas? ¿Pontón o el candidato del PSdeG que está por decidir?

Que plantee así la pregunta refleja que no hay alternativa en Galicia. El BNG es un partido independentista, que atenta contra nuestro modelo territorial de país y el PSdeG vive una crisis sempiterna. Es un partido cainita, una auténtica jaula de grillos. Yo creo que aún podríamos acabar viendo al señor Gonzalo Caballero liderando el PSdeG y volviendo a primer plano de la escena política autonómica.

A día de hoy, no parece que vayan por ahí los tiros...

A día de hoy hay un secretario general que parece que no quiere ser candidato, que tiene un tapado, que se llama Besteiro... Viven en su propio lío y, mientras tanto, a Galicia ni la atienden ni la entienden. Están muy preocupados por lo suyo y muy poco por lo de todos.