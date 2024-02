Mujer y en los 50, perfil mayoritario en el nuevo Parlamento gallego

El Parlamento de Galicia está llamado a ser un lugar de representación de toda la sociedad, con todo, hay ciertos equilibrios que parecen encontrarse descompensados. La edad media del hemiciclo habla, en este sentido, por sí sola. Esta legislatura se situará, teniendo en cuenta la edad que cumplen este 2024 los parlamentarios, en una media de 54 años, más elevada que la del Congreso de los Diputados, que no llega al medio siglo, y de la media de los ciudadanos gallegos, que ronda los 48 años.

El BNG es la formación más joven, con una media de 45 años. Su bancada será en la que más caras nuevas se vean, ya que, además, a ella pertenecen seis de los ocho diputados menores de 35 años que formarán parte del hemiciclo. El lucense Iago Suárez, nacido en 1997 es el de menor edad, mientras que Rosa Pérez, de 60, ocupa el puesto de la más mayor.

Cuarenta y tres años separan al parlamentario más joven de toda la Cámara, Raúl Santamaría, de 26 años, y al más de más edad, José Manuel Mato, de 70, ambos representantes del Partido Popular, el que cuenta con un mayor número de diputados. Su grupo parlamentario inicia la legislatura con una edad media que alcanza el medio siglo, aunque con un amplio abanico de edades dentro del grupo.

Los socialistas son los de mayor edad y es que la media llega a los 57 años. No tan variadas son las generaciones que componen las filas del PSdeG, ya que su diputada de menor edad, la pontevedresa Paloma Castro, tiene 43 años. Esta media la supera, eso sí, el único diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, con 62 años.

La llamada generación X, en la que se sitúan los nacidos entre 1965 y 1980, es la que mayor peso tendrá en la Cámara esta legislatura. En el lado contrario de la balanza, poco espacio ocuparán los millennials y los más mayores de la generación Z, ya que tan solo doce diputados tienen menos de 40 años. Tampoco los boomers tendrán una amplia representación, al ser solo ocho los diputados que superan los 60.

El Parlamento autonómica tendrá nombre femenino en esta ocasión. El 57% de las personas escogidas para ocupar un asiento en O Hórreo son mujeres, aunque también en este ámbito hay notables diferencias entre los grupos.

El PSdeG se sitúa como el más femenino, y es que, de los nuevos escaños con los que cuentan, seis estarán ocupados por mujeres. Le sigue el partido liderado por Ana Pontón, donde el 56% de parlamentarias son mujeres, es decir 14 de las 25 con las que cuenta. En último lugar está el PPdeG, en el que, por poco, predominan los hombres. Así, serán 19 mujeres frente a 21 hombres en el grupo.

El nuevo hemiciclo gallego salido de las urnas este 18 de febrero se constituirá el 18 de marzo, un mes después, con los 75 diputados de las cuatro candidaturas diferentes que obtuvieron representación en el Pazo do Hórreo: 40 del PSdeG, 25 del BNG, 9 del PSdeG y uno de DO. De todos ellos, 43 son caras “nuevas” con respecto al que se disolvió en diciembre: el PPdeG arrancará con 27 novedades; DO lo hará con su diputado por Ourense Armando Ojea, que a priori irá a parar al Grupo Mixto; el BNG aporta inicialmente a este inicio de legislatura ocho nombres de los 25 que logró el domingo pasado. En el caso de los socialistas la renovación es casi total.

Raúl Santamaría, del PPdeG, es el parlamentario más joven. / ECG

Raúl Santamaría (PPdeG), el diputado más joven: “Quiero ser el nexo de unión entre el Parlamento y la juventud”

Raúl Santamaría (Vilagarcía de Arousa, 1998) aterriza esta legislatura en la Cámara autonómica, aunque el joven pontevedrés hace meses que se cuela todas las tardes en las casas de miles de españoles a través del concurso televisivo Reacción en cadena. “La gente cree que me metí en política después de empezar el concurso, pero lo cierto es que llevo mucho más”, indica Santamaría, al tiempo que destaca la “buena relación” que tiene con el líder de los populares gallegos y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

A pesar de su edad, esta no es la primera experiencia política de Santamaría, que afronta ya su segunda legislatura como concelleiro en el consistorio de Vilagarcía. “Quiero ser el nexo de unión entre el Parlamento y la juventud de Galicia. Quiero hablar de lo que la necesitamos en el presente, no solo en el futuro, que es de lo que siempre se habla”, esgrime acerca de sus objetivos en esta nueva etapa, tras los buenos resultados del PPdeG el pasado domingo en las urnas. Y es que uno de los propósitos que se ha fijado el vilagarciano es “aportar una visión fresca” en la Cámara, “una aventura” que afronta con “responsabilidad e ilusión”.

“En el programa cualquier día puede ser el último”, apostilla al ser preguntado por cómo compaginará todas sus facetas profesionales. “Cuando me llamaron para dar el paso, pregunté a mi equipo, al programa y al partido, para poder compatibilizarlo. Todo el mundo me dio un sí para seguir adelante”, explica.

Aunque las diferencias entre el Parlamento autonómico y la televisión son notables, Santamaría considera que su experiencia frente a las cámaras le ha ayudado también en la política, sobre todo, en lo que a oratoria y control de los nervios se refiere. “Cuando dí mi primer mitin, en 2019, con las Nuevas Generaciones del PP estaba muy nervioso. En cambio, en esta campaña, cuando participé en el de Vilagarcía, me noté mucho más suelto, estaba cómodo”, cuenta el joven.

Santamaría estudió el Grado en Educación Primaria y antes de empezar a concursar estaba preparando las oposiciones para conseguir una plaza de profesor. “Lo dejaré aparcado mientras siga en el programa, pero cuando esté solo en el Parlamento, quiero seguir preparándolas, aunque sea poco a poco”. “Para mí la política es algo pasajero, aunque puede ser un tiempo largo el que se pase en ella. No es un método de vida, quiero tener otra trayectoria profesional, y cuando crea que no pueda aportar más, daré un paso al lado”, apunta.

A pesar de haberla dejado aparcada por ahora, Santamaría insiste en que la educación es “mi pasión” y, puestos a elegir, en este ámbito en el que le gustaría “mucho” centrarse. “Hay mucho en lo que seguir avanzando, entre otras cosas, en la ratio entre profesor y alumnos”.

José Manuel Mato es el diputado de mayor edad. / ECG

José Manuel Mato (PPdeG), el diputado de mayor edad: “Hay algo que hace que le quieras dedicar a la política 24 horas”

José Manuel Mato (Paradela, 1954) es uno de los parlamentarios con más experiencia política, aunque este es también su debut en la Cámara autonómica. Tras 45 años al frente del Concello de Paradela, en Lugo, da ahora un nuevo paso: “Llevo toda una vida dedicada al servicio público. Fui funcionario, alcalde, estuve en la Diputación, sindicado, en actividades supramunicipales...”.

Mato comenzó su carrera política con 24 años y, desde entonces, ha conseguido doce mayorías consecutivas de los populares en Paradela, la última en los comicios de 28 de mayo del 2023. “Mi vida política empezó cuando mis vecinos pensaron que podía sacar adelante un concello que estaba, como todos en aquella época, desangelados”, resalta acerca de sus inicios, en los que compaginó la Alcaldía con su puesto de funcionario.

“La política no es una droga, pero tiene algo que hace que te quieras dedicar a trabajar en ella 24 horas al día por los demás”, resalta Mato sobre una trayectoria que define como “intensa”. “En todos estos años, también con otros compañeros, hicimos un sinfín de cosas”, asevera el que será el diputado de mayor edad esta legislatura en Galicia.

Él mismo considera que esta nueva etapa “puede ser de alguna manera el broche a una carrera política, a una dedicación política plena”. Mato llevaba un tiempo pensando en dejar de ser alcalde, pero “si no era por una cosa, era por otra, que no podía ser”. Esto cambió cuando el grupo provincial de los populares lo llamó para ver si quería ir en las listas, una propuesta que acepto. Y aunque ya no sea alcalde, Mato tampoco ha querido dejar el concello, en el que sigue siendo teniente de alcalde.

“Me incorporo con las mismas ansias que cuando empecé de luchar por el defender el rural gallego, que es un rural con futuro. Espero que esa sea mi vida en el parlamento, luchar por el rural”, subraya el del Paradela, que considera poder aportar experiencia en este sentido “para mejorar muchas cosas”.

Aunque Mato deja claro que el rural es el ámbito en que más cómodo se siente apostilla que “ soy un fiel defensor de nuestra gente mayor”. “Son los que nos trajeron hasta aquí y la verdad es que mejoramos mucho en estos años, hubo grandes pasos hacía delante”, afirma.

Mato afronta esta nueva etapa “con nervios”, a pesar de tener un amplio currículum y experiencia en gestión o participación en plenos. “Son inevitables los nervios, es algo nuevo y siempre tienes inquietudes”, explica acerca de como afronta su elección como diputado. Ahora, toca esperar al reparto de responsabilidades del grupo popular, pero Mato advierte “estoy dispuesto a hacer lo que me toque”.