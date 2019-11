Abascal reclama a los simpatizantes de Vox que las encuestas no les trastornen

El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha llamado este martes a no dejarse "trastornar" por las encuestas y ha pedido "no ir con expectativas" a votar, puesto que su partido "no se rendirá" y construirá "la alternativa patriótica".

Durante un mitin en la localidad sevillana de Dos Hermanas al que han asistido unas 3.500 personas, Abascal ha opinado que los sondeos -algunos de los cuales sitúan a Vox como tercera fuerza en las elecciones del próximo domingo- "trastornan a cualquiera" y ha opinado que es "muy importante" que no les ocurra a sus seguidores.

"Venimos a ganar las elecciones y a decir que si no lo logramos lo intentaremos en las otras, y si no en las otras, pero nunca tiraremos la toalla ni nos rendiremos, porque estamos convencidos de que lo que defendemos responde al interés general", ha dicho Abascal.

En un feudo tradicionalmente socialista, Abascal ha garantizado que "sea cual sea el veredicto de las urnas y los escaños que den a Vox, con ellos se construirá la alternativa patriótica, cueste un año, dos años o diez", tras lo que ha llamado a "llenar las urnas de papeletas rojigualdas".

Se ha referido al debate del lunes para decir que "fue muy importante para millones de españoles" porque por primera vez Vox pudo "presentarse tal y como es y contar su proyecto sin la manipulación y distorsión de otros partidos y medios de comunicación".

Ha afirmado que está "muy satisfecho" con el desarrollo del mismo y que se sintió "cómodo" y ha asegurado que tras el debate vio a medios de comunicación "rabiosos" porque sus encuestas le declaraban vencedor, ante lo que ha pedido "no venirse arriba, porque esta va a ser una batalla muy larga".

El presidente de Vox ha sostenido que en ese debate "se vieron también las miserias de la política" y ha criticado que algunos de sus adversarios "se pusieron muy nerviosos", para personalizar en el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de quien ha dicho que está "aparentemente de capa caída, aunque yo no me lo creo".

"Me llamó la atención el juego sucio y que cuando yo me intentaba defender él hablaba por encima, eso es marrullerismo político, y es lo que los españoles no quieren en su casa", ha lamentado, a la vez que ha acusado a Rivera de "intentar dar una puñalada trapera que le salió mal".

Ha calificado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como el "abogado defensor del PNV", algo que "no puede ser de otra manera, porque le debe el poder a todos los enemigos declarados de España que le apoyaron en la moción de censura" y ha sostenido que Íñigo Errejón y su formación, Más País, son "la muleta del PSOE", que "le ha hecho montar ese partido".

Abascal ha advertido también que aunque el líder del PP, Pablo Casado, dijera en el debate que no va a pactar con Sánchez, tanto él como Rivera "han avanzado hace días que están dispuestos a hacerlo para desbloquear la situación", mientras "Vox es el único que dice que bloquearemos lo que haga falta para que el PSOE no gobierne".

Ha afirmado además que Vox "está por encima del sectarismo de otros partidos y llama a todos sin distinción" y ha pedido el voto "de todos los españoles que aman a su patria, independientemente de lo que hayan votado en el pasado y de que sean de izquierdas o de derechas".