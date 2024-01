El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha alertado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se presenta a las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero "camuflado" a través de "cuatro o cinco partidos", todo ello con el objetivo de implantar "una sucursal de Moncloa" en Galicia, contagiando así "la inestabilidad nacional".

"Pedro Sánchez se presenta en Galicia también, eso sí, camuflado, a través de cuatro, cinco partidos, no lo sabemos muy bien". El candidato a la reelección en las próximas elecciones autonómicas ha realizado estas declaraciones durante un Desayuno Informativo organizado por Europa Press en el que estuvo acompañado y fue presentado por Alberto Núñez Feijóo. Ha alertado que una victoria de la izquierda en los próximos comicios gallegos llevaría a que "se mire hacia fuera" y no se tomen decisiones para la comunidad "desde Galicia".

Rueda ha asegurado que "todos esos partidos" que se presentan en Galicia y "discrepan, se pelean muchísimo", se unirán "sin ninguna duda" si tienen ocasión o si falta "un solo voto, un solo escaño". Así, si consiguen la Presidencia de la Xunta, "mirarán todos a donde están mirando ya, a las directrices del Ejecutivo de España".

Financiación autonómica

Asimismo, ha denunciado este lunes que los gobiernos autonómicos gastan 180.000 millones de euros al año en servicios públicos, frente a los 125.000 millones que se financian el Ejecutivo, una diferencia de 55.000 millones de euros que asumen los territorios y que ha insistido en abordar.

"Entre todas las comunidades nos gastamos en estos servicios básicos 180.000 millones de euros al año en poder prestarlos. Sin embargo, recibimos financiación estatal, que en teoría tenía que ser financiación suficiente, de 125.000 millones. Hagan la diferencia entre 180.000 y 125.000. Pues esto es lo que habrá que discutir", ha señalado durante un Desayuno Informativo organizado por Europa Press.

Solución

Para Rueda, la solución a esto pasa por hablar entre todos y no "llamando a unos y dejando a los otros y diciendo no, ya os llamaremos". Así, ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que en multitud de ocasiones se entera de los asuntos que se aprueban "por el BOE".

También se ha referido al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF), celebrado el pasado mes de diciembre, y en el que los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP reprocharon al Ejecutivo que negociara con Cataluña la condonación de parte de su deuda.

Hablemos entre todos, con renuncias de todos, pero también con muchísimos logros Alfonso Rueda - Presidente de la Xunta de Galicia

"¿Por qué le tienen tanto miedo al Consejo de Política Fiscal y Financiera? Porque entonces no van a poder cumplir los compromisos que ya tienen cerrados, porque no hay para todos", ha reprochado al Gobierno. "Hablemos entre todos, con renuncias de todos, pero también con muchísimos logros", ha insistido.

Además, el líder 'popular' ha señalado como la culpa de la situación actual con la financiación autonómica a la "biteralidad" con ciertas comunidades como Cataluña: "Como siga avanzando lo va a hacer absolutamente imposible y aparte va a crispar y nos va a enfrentar a todos".

A Galicia le interesa "otra cosa"

Al ser preguntado sobre si Galicia aceptará la condonación de la deuda que será extensible al resto de territorios, Rueda ha adelantado que desde su Ejecutivo sí que acudirían a una reunión para abordar este asunto, por "convencimiento institucional" y porque cree que les "conviene" hablar con el presidente del Gobierno y con la ministra de Hacienda, pero con su propio planteamiento.

No obstante, ha matizado que a Galicia puede que le "interese otra cosa", ya que tiene "algo más de 100 millones al año en pago de intereses de duda" por lo que es un déficit que pueden "asumir perfectamente". "A lo mejor nos interesa otra cosa, no tenemos ahora mismo un problema de pago de intereses de deuda", ha explicado.

También ha incidido en la necesidad de abordar de manera prioritaria todo lo relativo a la financiación autonómica porque a su juicio, si rompemos algo "tan importante" como un nivel homogéneo en la prestación de los servicios en toda España "es un riesgo". "Las consecuencias económicas de las hipotecas de la investidura son muy preocupantes", ha alertado.

"A mí si nos llaman al Consejo de Política Fiscal y Financiera, yo le puedo asegurar que lo dejo todo, incluso en este periodo electoral, porque no me parece nada más importante", ha incidido, mientras que ha reprochado al Ejecutivo central que "estén a otras cosas", como la tramitación de la ley de amnistía, cuyo debate tendrá lugar este miércoles en la Cámara Alta, y que esto no sea prioritario

Sanidad

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a la reelección, también ha valorado la coordinación del Ministerio de Sanidad reuniendo este lunes a las comunidades autónomas, aunque le ha reclamado que les "escuche" porque ha augurado que el sistema sanitario seguirá teniendo "muchísimas tensiones".

"El Ministerio en realidad tiene muy pocas competencias ejecutivas, la sanidad es una competencia prácticamente en su totalidad autonómica, pero tiene competencias de coordinación, lo cual me parece bien que ejerce esta coordinación, pero si la ejerce de verdad y si la ejerce, escuchándonos a los que luego tenemos el día a día de la asistencia sanitaria en hospitales, en consultorios", ha defendido Rueda.

Al respecto, ha admitido que la Navidad ha sido un "período complicado" respecto a los picos de gripes muy fuertes, aunque ha defendido que en Galicia existía esa previsión: "Creo que lo hemos solventado".

Eso sí, ha advertido que, pese a que ha funcionado este modelo, el sistema sanitario "seguirá teniendo muchísimas tensiones en general", reivindicando el presupuesto que dedica la Xunta en esta materia. "Es una competencia complicada, pero creo que es una competencia en la que tenemos que estar muy orgullosos", ha sostenido.

A su vez, ha reprochado a la oposición que diga que los hospitales gallegos son "como los de Ucrania o los consultorios como los de los países de África más subdesarrollados".