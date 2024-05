Casi uno de cada tres hogares con placas solares tiene instaladas baterías para almacenar energía y maximizar su ahorro

El 27% de los hogares con placas solares en España tiene instaladas baterías para almacenar su energía y maximizar su ahorro, según datos de un informe elaborado por la empresa instaladora de autoconsumo Sotysolar, avanzados durante la II cumbre de almacenamiento e hidrógeno organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). A diferencia de lo que ocurre con la instalación de paneles solares, en la que dos tercios de las instalaciones corresponden a empresas e industria, en almacenamiento el sector residencial es el principal destinatario con tres cuartas partes de las instalaciones totales.

Las baterías permiten producir electricidad en las horas más baratas del día y acumularla para su consumo en las horas más caras, de forma que aumentan la eficiencia de las placas solares, pero su coste todavía actúa como la principal barrera de entrada. Según Sotysolar, entre quienes consideran el precio una barrera para la instalación de placas solares, el 36% cree que las baterías incrementan el coste de la instalación de placas solares hasta en 2.500 euros, mientras que el 28% lo eleva a entre 2.500 euros y 5.000 euros. El precio medio de una instalación de placas solares (sin baterías) para el sector residencial ronda los 4.500 euros, incluyendo equipos y mano de obra.

Pero no solo eso. En el último año, el final de las ayudas de fondos europeos para el autoconsumo, la bajada del precio de la luz y el auge de un concepto nuevo, la 'batería virtual', que ofrecen las grandes comercializadoras de energía a sus clientes con autoconsumo y que no deja de ser un descuento en la factura final en función de sus excendentes, han actuado como un freno al crecimiento de esta tecnología que no acaba de despegar. De hecho, según la patronal fotovoltaica, en 2023 apenas se instalaron 495 MWh de energía solar almacenable en hogares y empresas, lo que supone un 64% menos que el año anterior (1.328,84 MWh).

"Pensar en autoconsumo debería ser pensar en autoconsumo más baterías. Pero falta didáctica. No puede ser que el año pasado se instalasen 1,7 gigavatios de autoconsumo y apenas 495 megavatios-hora de almacenamiento. Es mucho menos", defiende el 'product director' del fabricante de baterías Pylontech, Xavier Cugat. Esa diferencia se mantiene también al visualizar las cifras acumuladas. Así, a cierre de 2023 la potencia instalada de autoconsumo rozaba los 7 GW, mientras la energía almacenable detrás del contador apenas ascendía a un total de 1,8 GWh.

Para reactivar su expansión, la receta de la patronal pasa por diseñar esquemas de ayudas para impulsar su instalación. “Tenemos que seguir trabajando en la creación de esquemas de financiación que permitan hacer más competitivos este tipo de instalaciones, como puede ser la exención del IVA o las desgravaciones fiscales”, propone el director general de UNEF, José Donoso. Desde el sector añaden también la participación en el mercado eléctrico, como un agente más, según defiende el consejero delegado de Sonnen Spain, Franc Comino, algo en lo que ya trabaja el Gobierno, según reconoce el subdirector general de energía eléctrica, Carlos Redondo.

El almacenamiento será cada vez más importante en el sistema energético al ser un recurso fundamental para la integración de renovables en la red eléctrica. No solo desde el punto de vista de las grandes instalaciones, sino también a pequeña escala en las horas pico en las que el sistema necesite más energía para evitar el temido apagón o las subidas de precio. La flexibilidad natural del sistema eléctrico --su capacidad para adaptarse a la demanda-- empieza a agotarse por el aumento de las renovables que, a diferencia de las centrales de gas, no son gestionables.

El Ejecutivo aprobó a principio de 2021 la Estrategia de Almacenamiento Energético, un marco no vinculante que establece los pasos a seguir para impulsar el desarrollo de esta tecnología, como la cantidad de megavatios que prevé que haya instalados a 2030 (unos 20.000), pero no ha desarrollado una regulación 'ad-hoc' a esta figura, ni en el caso de las grandes instalaciones ni de las pequeñas. “Los sistemas de almacenamiento nos permiten hacer un uso más eficiente de los excedentes, es decir, de la energía no autoconsumida en el momento en el que es generada, para poder consumirla en un momento posterior. En los próximos años, las baterías van a tener la misma importancia que los propios paneles solares”, augura Donoso.