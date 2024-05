El juicio (y la petición) de los viajeros sobre el estreno de los trenes Avril en Asturias: "Ahora solo faltan mejores precios"

El estreno de los Avril tuvo mucha presencia internacional, con un especial llegado del otro lado del charco. Al menos cinco pasajeros argentinos ocuparon asientos en el tren. Carlos Mongou y Alicia García, de Buenos Aires, pasaban unos días en Asturias de vacaciones. Era la quinta vez que estaban en la región y ahora enfilaban hacia Sevilla. "Mi señora tiene familia en Luarca y venimos mucho", explicaba Mongou, que contaba su historia. "El pasado viernes nos enteramos de que hoy (por ayer) se estrenaba este tren. Fuimos a sacar los pasajes y nos los dijo el ‘boletero’ (el vendedor de los billetes). Le va a venir muy bien a la región tener AVE, como pasa en Barcelona o Sevilla. El problema son los precios...". Está última reflexión era compartida por muchos viajeros, que pedían precios más competitivos para los Avril. Los últimos billetes costaban más de 132 euros, lo que fue objeto de críticas a bordo del tren. "Tenemos mejores trenes y ahora solo faltan mejores precios", aseguraba Santiago García, que se subió en Oviedo.

El asiento fue otro de los temas estrellas del primer viaje. "Está un poco duro, pero se va muy cómodo", explicaba María José Miranda, sentada al lado de Lourdes Menéndez. Los había especialmente críticos. Fernando Suárez viajaba por gestiones junto a su hijo Fernando. "El tren está muy bien, muy chulo y muy moderno, ¿pero cómo puede ser que no haya vía de alta velocidad desde Pola de Lena hasta Gijón? Gastamos 4.000 millones de euros en la Variante y no la hacemos completa, es para estudiarlo", se lamentaba. Los viajeros también coincidían en la comodidad del tren respecto al avión, donde hay que invertir más tiempo entre pasar el control y llegar al aeropuerto". Melina Gril e Ivón Cuqueti, madre e hija y también de Buenos Aires, eran otras dos representantes Argentinas del pasaje. Regresaban a Madrid para volver a su país después de ver a uno de los hijos de Gril, que vive en Gijón. "Se nota la diferencia de este tren respecto al Alvia", coincidían ambas. Guadalupe Xandri, de la Patagonia, comparaba el Avril con las prestaciones de los trenes en Argentina. "No hay color, allí no tenemos de esto".

Pero si alguien esperó como agua de mayo el día de ayer fue Beltrán Baluffo, ovetense de doce años y loco de los trenes desde que nació. "Llevo esperando este día toda la vida, después de tantos retrasos", aseguraba. El ovetense hizo fotos de todo el tren e incluso intercambió impresiones con Mariano Santiso, gerente de Renfe y a punto de la jubilación, que bromeó con él: "Ya tengo sustituto". Muchos de los viajeros se desplazaban a Madrid por trabajo, como Javier Brianso, con el ordenador en la cafetería. "Se viaja bien y para trabajar hay espacio y comodidad. Va a tener muchos viajeros".

No faltaron caras conocidas en el tren. Estuvo David González, director de Sekuens, Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación de Asturias, que coincidió en la cafetería con Sonia Puente, ex directora general de Ordenación del Territorio del Principado y en la actualidad Coordinadora General de Urbanismo y Espacio Público del Ayuntamiento de Getafe. También Juan Carlos Torres, expresidente de Duro Felguera.

[object Object] "Una imagen para la historia, el primer Talgo 106 que parte de Asturias hacia Madrid", así definió ayer Óscar Puente, ministro de Transportes, el estreno de los trenes Avril, que celebró también que por primera vez España superó los 300 trenes de alta velocidad funcionando. La ocupación en el estreno de los Avril superó el 95 por ciento y hubo 22 nuevas circulaciones –8 AVE y 14 Avlo–. Estos últimos son los convoyes de bajo coste que operaron en Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia. Está previsto que lleguen a Asturias a partir de julio, cuando finalicen las obras en Chamartín.

[object Object] Alejandro Calvo, consejero de Fomento, aprovechó ayer el viaje a Madrid para acudir al ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente y reunirse con Álvaro Heredia, secretario general de Movilidad Sostenible, "para compartir proyectos y actuaciones de movilidad sostenible y destacar la gran labor que desempeña el Consorcio del Transporte de Asturias". En la reunión también estuvo Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras y mano derecha de Calvo, que también viajó en el primer tren Avril de la mañana.