La china Sentury Tire replica en Marruecos la planta de ruedas proyectada para As Pontes

La china Sentury Tire, fabricante de neumáticos, sigue a la espera de un visto bueno en Galicia para levantar la factoría de As Pontes. Sin embargo, la multinacional no parece tener muchas ganas de esperar y ha aprovechado la buena sintonía que mantiene con el Gobierno de Marruecos para replicar allí la factoría proyectada en suelo gallego. El grupo invertirá 360 millones de euros para una planta en Tánger en la que fabricará 12 millones de ruedas al año.

La construcción se llevará a cabo en dos fases, generando en cada una de ellas una capacidad de producción de 6 millones de neumáticos. El plan es que en un año esté completada la factoría, tras haber empezado las obras el año pasado para la que entonces iba a ser solo una fase. De hecho, el anuncio de la primera planta de Tánger coincidió precisamente con la salida del CEO de Sentury Spain, Warren Rudman (que fichó por HF TireTech Group).

Recreación de la planta de Sentury Tire prevista para As Pontes. / Sentury

“Espero que Sentury haga realidad este proyecto y también les deseo todo lo mejor con su proyecto en Marruecos”, señaló entonces a través de su LinkedIn.

En As Pontes, los planes de la empresa pasaban por fabricar esos 12 millones de ruedas al año y generar 750 empleos. Según refirió la propia empresa, la lentitud en la concesión de las licencias necesarias ha provocado que redoble su apuesta por el país del norte de África. Ahora está por ver si no esto no supone el descarte definitivo de su proyecto para Galicia, siguiendo así los pasos de otro gigante chino de la automoción, Citic Dicastal, que apostó por Águeda (Portugal) para levantar su planta de llantas.

