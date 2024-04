Twitter admite que ha bloqueado "por error" cuentas de divulgación pensando que eran spam

X, la plataforma antes conocida como Twitter y propiedad de Elon Musk, ha bloqueado "por error" decenas de cuentas de divulgadoras, científicas y medios de comunicación en España pensando que eran spam. Así lo ha reconocido en un email enviado a una de las cuentas afectadas, en este caso de un medio de comunicación.

"Hola. Te escribimos para comunicarte que reactivamos tu cuenta. Lamentamos las molestias ocasionadas y esperamos volver a encontrarte en Twitter pronto", dice la misiva, a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial,. "Te contamos un poco más: usamos sistemas para detectar y eliminar muchas cuentas de spam automatizadas al mismo tiempo, y tu cuenta fue detectada como spam por error". La compañía advierte de que el retorno total de la cuenta, con todos los seguidores y cuentas seguidas, puede tardar "alrededor de una hora".

Más de una veintena de cuentas de cuentas institucionales y de divulgación, muchas con decenas de miles de seguidores, amanecieron este miércoles suspendidas sin previo aviso. El motivo alegado por la red social era el incumplimiento de las normas, sin más detalles. Sin embargo, las afectadas han relatado a este diario que el bloqueo era distinto al de otras veces.

"Me han suspendido la cuenta de manera temporal más veces porque alguien ha reportado algún tuit: ahí, siempre me enviaban un email avisándome y diciéndome que borrara el tuit si quería la cuenta de vuelta. También hay una serie de formularios donde puedes hacer apelaciones", ha explicado la profesional tecnológica Diana Aceves a este diario. "Pero ayer no me dieron ningún aviso ni nada. Al entrar en el formulario de apelación me lleva a una respuesta automática que dice que el caso ya está revisado y que mi cuenta queda bloqueada para siempre".

Después de enviar emails a las cuentas bloqueadas diciendo que jamás las recuperarían, la empresa se desdice y reconoce que ha cometido un error. En el momento de escribir estas líneas varias de las afectadas ya habían recuperado su cuenta, aunque aún no les habían vuelto los seguidores.

Elon Musk planteó hace pocos días la posibilidad de cobrar a todos los usuarios por usar la red como forma de frenar a los bots. El día 4 de abril, la cuenta oficial de la empresa comunicó que estaba llevando a cabo una "purga de bots".

System purge of bots underway: reply below if legitimate accounts are suspended https://t.co/8mEKtLxk9b — Engineering (@XEng) April 4, 2024

Los fallos se han vuelto frecuentes en la red social desde que esta fue adquirida por el multimillonario Musk. El también dueño de Tesla despidió al 80% de la plantilla de Twitter al poco tiempo de entrar y, bajo su gestión, tanto el tráfico como los ingresos por publicidad se han desplomado.