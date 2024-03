Galicia, a la cola en puntos de carga para coches y con uno de cada cinco inactivo

Galicia acelera para cumplir los objetivos que dicta Europa en materia de electrificación aunque no pisa a fondo ni lo suficiente. Y uno de los principales baches que se encuentra en el camino que nos conducirá a la nueva movilidad es la ausencia de una red capaz de surtir a la sociedad cuando ésta sea una realidad al alcance de todos. Los puntos de recarga de acceso público son el chasis sobre el que se asentará la democratización del vehículo eléctrico –apto para unos pocos–, pero su instalación no acaba de arrancar como debiera. La comunidad autónoma cerró 2023 con 1.405 infraestructuras de este tipo y de ellas únicamente 1.095 activas, casi la mitad de las 2.071 con las que tendría que haber concluido el año. Por si fuera poco, tres de cada cuatro son de carga lenta.

Estos datos, extraídos del último “Barómetro Trimestral de la Electromovilidad” de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), dejan patente que todavía quedan muchos kilómetros por recorrer para alcanzar las metas marcadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) y del Objetivo 55 (Fit for 55) de la UE; sobre todo teniendo en cuenta que para 2025 debería haber 4.304, el cuádruple que ahora. En paralelo, el territorio gallego confronta el problema de tener 310 estaciones que están fuera de servicio; bien sea por su mal estado, alguna avería o porque aún no se han conectado a las distribuidoras y por lo tanto no poseen energía.

Echando cuentas, uno de cada cinco puntos de recarga de acceso público no funciona en Galicia, que sí dispone de 1.095 que ya lo hacen tras haberse incrementado cerca de un 59% a lo largo del pasado ejercicio. Es un aumento importante, sí, aunque insuficiente. Con solo 406 puntos de recarga de acceso público activos por cada millón de habitantes, Galicia se sitúa a la cola como la comunidad que menos instalaciones de este tipo tiene en relación a su población. Solo supera a las ciudades autónomas de Ceuta (96) y Melilla (290), y se sitúa lejos de las regiones que mejor nota sacan –Cataluña (917), Baleares (870) y Cantabria (821)– y la media española (610).

Baja potencia, mucha espera

Pero el hecho de ser colista no es lo único que preocupa en materia de electrificación. Más allá de que el 22% de las estaciones estén fuera de servicio y de que hará falta instalar más de 3.200 nuevas a lo largo de este año y el que viene para cumplir con la hoja de ruta de Bruselas, algo que se antoja complicado viendo la evolución actual, otra de las prioridades pasa por las características de estos surtidores. En el territorio gallego, de los que ya operan, el 73,1% tienen menos de 22 kilovatios (kW). Un total de 801 enchufes de muy baja potencia.

El empleo de esta clase de electrolineras implica hablar de tiempos de recarga mínimos de tres horas, si bien podrían alcanzar las 19. “Este es un punto crítico para el despliegue del vehículo eléctrico como vehículo de todo uso frente a la percepción actual de utilización de éste como segundo o tercer vehículo para zonas urbanas. Asimismo, es un punto esencial para hablar de electrificación en el transporte pesado de mercancías y personas”, señalan desde Anfac. Del resto de instalaciones situadas en Galicia, 62 son de baja potencia (el 5,7%, de 22 a 50 kW), 169 de media (el 15,4%, de 50 a 150 kW), 24 de alta (el 2,2%, de 150 a 250 kW) y 39 de muy alta (el 3,6%, más de 250 kW).

A nivel nacional, España sigue progresando en el desarrollo de la electromovilidad, como reflejan los 11.173 nuevos puntos de recarga instalados durante 2023, y ya cuenta con 29.301. No obstante, a pesar de este fuerte crecimiento, el país también se encuentra a gran distancia de los 45.063 fijados para el pasado ejercicio y, por su puesto, de los 91.344 previstos para 2025. Además de los 29.301 en marcha, hay otros 7.728 puntos de recarga de acceso público que no funcionan.

