Marta Ortega: “La magia de Inditex nos impulsa para seguir mejorando”

Magia. Es la palabra con la que Marta Ortega define a Inditex. Con este término, se refirió a la multinacional textil, con sede en Arteixo, durante su intervención en la última junta de accionistas celebrada en el cuartel general de la compañía el pasado mes de julio. Entonces, la presidenta no ejecutiva de Inditex no se conformaba con los resultados históricos de 2022 y confiaba en la “magia” del gigante de la moda para batir nuevos récords: “Nunca es suficiente”, aseguraba ante los accionistas. Hasta en seis ocasiones repitió magia en los cuatro minutos que duró su intervención. Solo cinco meses después, en la felicitación de Navidad enviada a los más de 160.000 empleados, Marta Ortega volvió a hacerlo. Apeló a la “magia de Inditex” , agradeció a la plantilla su “enorme” esfuerzo diario y transmitió el mensaje de que el objetivo no es “ser más grandes, sino cada día un poco mejores”.

Y ahora, en la memoria anual de la compañía, aludió de nuevo a esa esencia de Inditex: “La magia de Inditex nos impulsa para seguir mejorando y para seguir alcanzando metas”. La presidenta no ejecutiva ha cumplido su segundo año al frente de la compañía fundada por su padre, Amancio Ortega, con unos beneficios, ventas y dividendos históricos.