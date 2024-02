Caballero carga contra la CNMC: “La alta tensión a Balaídos espera desde 2008, no está inmadura”

A pesar de su visión favorable del conjunto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) tuerce la boca ante algunas de las actuaciones previstas por el Gobierno en su revisión extraordinaria de la planificación de la red eléctrica hasta 2026. De una inversión total de algo más de 321 millones de euros, la partida más importante (72 millones) va para la nueva subestación en Balaídos que permitirá a la factoría de Stellantis conectarse directamente a la alta tensión y aliviar los problemas de huecos de tensión que tantos problemas están provocando desde hace años en talleres, sistemas informáticos e, incluso, el día a día en la cadena de la planta que más coches fabrica en España.

El organismo cuestiona la urgencia de proyecto, sobre el que además subraya “su reducido nivel de madurez” para pedir que se atrase a la futura planificación con horizonte en 2030. Otra vez. Porque el enganche de las instalaciones a la red de 220 kilovoltios (kV) estaba contemplado ya en la hoja de ruta de las infraestructuras de transporte de electricidad en España de 2008-2016. Con esa fecha en la mano, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, afea al supervisor un informe que “es una torpeza y una falta de atención a la competencia total”: “Le quieren restar a una gran factoría su capacidad de competir”.

Continuos retrasos

Que estuviera ya en planificaciones anteriores es la mejor prueba para el regidor de que no se puede hablar “de inmadurez o de algo precipitado”. “No, es al revés”, defiende Caballero. “Lo que tendría que decir la comisión es: “Oiga, ¿qué información tienen ustedes para acelerarlo?”. Al alcalde vigués no le vale como argumento que la CNMC no haya recibido más datos por parte del Gobierno o de Red Eléctrica. “Tiene más fuentes de información”, recuerda, como el propio proceso del Perte VEC II en el que Stellantis está inmerso para traer la nueva plataforma del grupo para la producción de los modelos eléctricos. “O se hace ahora –advierte Caballero, respecto a subestación– o Stellantis puede tomar sus propias decisiones”.

El alcalde hace hincapié en que el proyecto salió de las prioridades en el refuerzo de la red eléctrica española en 2013 tras la entrada en vigor de la norma que limitó la inversión posible a un máximo del 0,065% del Producto Interior Bruto (PIB). “Fue el Gobierno de Rajoy. Año 2013 –insiste–. Y fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que la vuelve a poner”.

Competitividad del sector

“El informe de la CNMC está lleno de burocracia y falto de conocimiento de lo que está pasando”, critica Caballero, “sorprendido” porque el organismo encargado de velar por la Competencia “no esté al tanto de la nueva situación de competitividad del automóvil”. “El 90% del mercado de la fábrica es exportación y este informe daña gravemente la producción de automóviles en España, nuestra capacidad para competir fuera. Eso no existe para ellos porque la burocracia les inunda”, asegura.

Como preceptivo “y no vinculante”, Caballero remarca el compromiso de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una visita en noviembre a Vigo en la que reiteró su compromiso con el plan industrial del gigante del motor y la subestación. “Va a ir adelante”, defiende el regidor.