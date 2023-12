María Jesús Montero: "Tenemos la seguridad de que se puede desarrollar el proyecto de presupuestos"

María Jesús Montero, ministra de Hacienda desde 2018 y vicepresidenta cuarta del Gobierno desde hace menos de dos semanas, prepara el proyecto de presupuestos del Estado para 2024. El Ejecutivo tiene la seguridad jurídica de que podrá desarrollarlos a pesar del previsible veto de un Senado controlado por el PP a la senda de déficit y deuda públicas.

¿Cómo se hará el ajuste para bajar el déficit del 3,9% al 3% en 2024?

Desde la pandemia, el Gobierno ha logrado desarrollar un escudo social como nunca en España, a la vez que reducir el déficit a la mitad. Hay que ser prudentes en los presupuestos. Pero hemos hecho esfuerzos superiores de reducción del déficit en años anteriores, haciéndolo compatible con dar satisfacción a las necesidades de los ciudadanos. Y lo seguiremos haciendo.

¿Cuándo va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para trasladar a las comunidades sus objetivos de déficit para 2024?

Muy pronto. Mi objetivo es llevar cuanto antes al Consejo de Ministros el techo de gasto y los objetivos de estabilidad. Previamente, hay que convocar el CPFF. Me llama la atención que se dé por hecho que el PP va a impedir (en el Senado) la aprobación de los objetivos de estabilidad para el conjunto de subsectores. ¿Va a impedir, por intentar perjudicar al Gobierno, que el resto de administraciones pueda elaborar sus cuentas?

Hay un cierto debate sobre si se puede aprobar el presupuesto si el Senado rechaza la senda de déficit.

Según la teoría del PP, el Gobierno no podría. No lo comparto. Tenemos la seguridad de que se puede desarrollar el proyecto de presupuestos. Es una manera del PP de intentar poner piedras en el camino, aunque sea pegándose un tiro en el pie de sus propias administraciones territoriales.

En ninguna otra ley el Senado está en igualdad de condiciones que el Congreso

¿No retomarán entonces la reforma de la ley de estabilidad para eliminar la posibilidad de veto del Senado?

A lo mejor en algún momento. Es una legislación que tiene más de una década y que aprobó el PP con mayoría absoluta. En ninguna otra ley el Senado está en igualdad de condiciones con el poder legislativo del Congreso. Hay una situación excepcional y a lo mejor en el futuro sería bueno que no existiera.

Han prometido "criterios objetivos" para extender la condonación parcial de la deuda de Cataluña con el Estado al resto de comunidades. ¿Cuáles serán?

El acuerdo con ERC lo que establece es que el Gobierno reconoce que durante un periodo de la anterior crisis económica se produjo una falta de transferencia de recursos que obligó a las comunidades a endeudarse para no descuidar la prestación de servicios, así como el interés del Gobierno en que las comunidades puedan volver a salir a los mercados.

¿Pero cuáles serán los criterios?

Es lo que tenemos ahora que estudiar. Los criterios están implícitos dentro del acuerdo respecto al cálculo de cómo ese diferencial de recursos que no llegaron afectó a la deuda. Tenemos que empezar una ronda con todas las comunidades que permita fijar las cantidades. No es algo que se someta a evaluaciones subjetivas, tiene su metodología. Las cifras que aparecen en el acuerdo con Catalunya son aproximadas y tendremos que ajustar hasta el último euro.

¿Cuándo se anunciarán los detalles?

Tenemos que trabajarlo con todas las comunidades y ver cómo se distribuye a lo largo del periodo, porque esa deuda está viva, y además porque en el acuerdo también incorporamos la posibilidad de que las comunidades que no están en el Fondo de Liquidez Autonómica puedan acogerse.

Se han hecho estimaciones de entre 55.000 y 88.000 millones de condonación total.

Todos los cálculos que hay fuera no tienen la metodología de partida como elemento nuclear. Las comunidades serán las primeras que tendrán información sobre sus datos. Es importante que en un acuerdo con una formación política nacionalista hayamos incorporado que la medida será extrapolable al conjunto de comunidades de régimen común. A pesar de ello, el PP se atreve a ir diciendo que iba a haber un trato de favor para Catalunya.

¿Cataluña va a ser la comunidad a la que se le condone más deuda en volumen o porcentaje?

Los cálculos habrá que hacerlos para cada una, y lo que de ahí se derive, será. Pero no creo que sea una cuestión de ránking.

El programa del PSOE incluía reformar el sistema de financiación autonómica en un año.

Es viable si el PP está dispuesto a llegar a un acuerdo y si hay una posición única de los partidos, cosa que en los cinco años en los que he sido ministra no he visto. Incluido mi partido en algunos territorios. No en todos, porque el Gobierno sí ha puesto propuestas encima de la mesa. Ese debate multilateral con los territorios, independientemente de quien los gobernaba, no ha permitido que abandonasen su posición de máximos. Pero el modelo de financiación lo vota el Congreso. Mi propuesta ha sido siempre que PP y PSOE puedan pactarlo. Para ello el PP tiene que tener una posición única. Volveremos a poner encima de la mesa las variables, aunque probablemente haya que pensar qué metodología se utiliza. Pero hace falta un importante liderazgo en el interior de los partidos. El PSOE lo tiene.

Hace falta un liderazgo fuerte para reformar la financiación autonómica y el PP no lo tiene

¿Y el PP?

El PP no tiene en este momento un liderazgo fuerte por parte del señor Feijóo. La situación en la oposición tendrá que tener su evolución y su desarrollo propio. Pero para afrontar una propuesta que no contente al máximo a todos, hace falta tener apoyo dentro de tu partido y confianza de todos los territorios.

El acuerdo entre el PSOE y ERC incluye crear una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para tratar la financiación.

Para tratar la financiación, no.

Dice: "Lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Cataluña". ¿Eso supone darle un trato especial?

Es lo que iba a aclarar. Con Catalunya y con aquellos territorios que tienen una situación de endeudamiento especialmente importante mantendremos reuniones bilaterales para hablar de la suficiencia de recursos. Pero en ningún caso para abordar una reforma del modelo de financiación autonómica de régimen general de forma bilateral. Un modelo de financiación autonómica, que nadie se confunda, se tiene que votar en el Congreso. Al PP le parece que le es rentable que Catalunya aparezca siempre como su enemigo. Este Gobierno quiere lo contrario, que encontremos un encaje territorial de Catalunya en España para las próximas décadas.