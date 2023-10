Equipaje de mano en los aviones: ¿qué dice la ley y qué hacen las aerolíneas?

El Parlamento Europeo ha dado este miércoles un paso más hacia la prohibición de que las aerolíneas o algunas de ellas cobren por el equipaje de mano en cabina. Aunque tiene un carácter no vinculante, la Eurocámara ha avalado por amplia mayoría, como ya hizo hace dos semasnas la comsión de peticiones, criticar las "políticas y restricciones divergentes" y reclamar a la Comisión Europea que incluya claramente en la normativa lo que la justicia europea dictaminó hace 9 años: que el equipaje de mano debe considerarse un "elemento indispensable" que no puede ser objeto de un "suplemento de precio". También piden otra actuación fundamental: estandarizar las medidas de las maletas para que las compañias trabajen en igualdad de condiciones y "no se produzcan cobros abusivos injustificados".

1. Un derecho con distintas lecturas Llevar equipaje de mano en la cabina del avión es un derecho reconocido legalmente y además debe estar incluido ya en el precio del billete que paga el cliente. Ese es el principio general. Pero la cuestión es que cada compañía aérea tiene sus propias normas sobre el tamaño y las características de este tipo de equipaje. Y además, hay aerolíneas que optan por cobrar por poder subirlo a bordo pese a tratarse de un derecho que tienen los viajeros en base a sus propias políticas comerciales y de tarifas. El Parlamento Europeo insta a la Comisión a hacer cumplir la gratuidad del equipaje de mano El Gobierno ha expedientado reicentemente a varias compañías 'low cost' por esta práctica. Y es que existe además otro problema adicional cuando se cambia de aerolínea para un mismo trayecto o para realizar distintos transbordos y nonexiones: se modifican los criterios y un equipaje aceptado a bordo en una puede no serlo en la otra. A su vez, en junio pasado, la Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio con el mismo nombre, inició una investigación a siete aerolíneas de bajo coste por otras presuntas irregularidades, que finalmente se ha saldado con la apertura de varios expedientes por los sobrecostes aplicados a servicios que tradicionalmente se incluían en el precio del billete, como la reserva del asiento contiguo a otro pasajero en el caso de menores o personas dependientes. 2 ¿Es legal cobrar por el equipaje de mano? Si es equipaje de mano, no. Ese es el principio general. Es más, la práctica de cobrar suplemento por ello puede ser considerada abusiva. Según los expertos legales este tipo de actuaciones vulneran los derechos de los consumidores. En su artículo 97, la ley de navegación aérea establece que "el transportista estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo, incluidos los artículos adquiridos en las tiendas situadas en los aeropuertos. Únicamente podrá denegarse el embarque de estos objetos y bultos en atención a razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto, en relación con las características de la aeronave", establece la norma. Equipaje de mano gratis en los aviones: ¿qué cambia con la moción del Parlamento Europeo? El quid de la cuestión es lo que cada compañía incluye dentro de la categoría de equipaje de mano, que es muy distinto de una a otra y los condicionantes que pueden establecer. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) lo tiene muy claro y afirma que "las prácticas comerciales como el cobro de maleta en cabina son perfectamente legales y están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008 que establece la libertad de fijación tarifaria". 3. ¿Qué dice la justicia? Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2014 a raíz de una demanda contra Vueling estableció que el equipaje de mano debe considerarse un "elemento indispensable" del transporte de los pasajeros. Pero a la vez afirmaba que eso será así siempre que dicho equipaje responda a las "exigencias razonables" relativas a su peso y dimensiones, y que su transporte, por tanto, no puede ser objeto de un recargo en el precio. Elproblema sigue siendo lo que se consdiera claramente y lo que no equipaje de mano. 4. ¿Qué soluciones hay? Una medida esencial es dejar bien claro en la normativa que los pasajeros tienen derecho a subir a bordo equipaje de mano sin que se les pueda aplicar ninguna tasa o recargo por ello. El otro elemento esencial es estandarizar lo que se considera y lo que no se considera equipaje de mano para que haya igualdad entre las aerolíneas y se eviten cobros injustificados a los viajeros. En todo caso, el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wison, una de las compañías que cobra por el equipaje de mano, ha manifestado de forma contundente : "Ni la Comisión Europea ni el Parlamento pueden ampliar el espacio disponible para el equipaje en un avión, así que no todos los pasajeros podrán llevar una maleta. Por eso existe una tarificación".