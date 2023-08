La compraventa de vivienda sumó en junio su quinto mes consecutivo de descensos. En total se registraron 53.999 operaciones en toda España, lo que supuso una caída del 6,4% en términos interanuales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El efecto. de la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) que en un año han pasado del 0% al 4,25% actual, se deja notar en el mercado, al igual que ha sucedido en la concesión de hipotecas para adquirir una vivienda.

En el semestre, las transmisiones de viviendas retrocedieron el 4,5% si se compara con el mismo periodo del año anterior. En lo que va de año, enero fue el único mes que registró un incremento en el número de operaciones con respecto al ejercicio precedente

Los datos del INE reflejan que la caída de las operaciones se produjo esencialmente en el segmento de vivienda usada, con 43.532, lo que supone un descenso del 9,7%, con lo que aumula bajadas por sexto mes consecutivo. En cambio, las transacciones en el mercado de vivienda nueva aumentaron un 10,7%, hasta las 10.467 operaciones, según el INE.

Precios sostenidos

A juicio de Beñat del Coso, portavoz de Idealista, "a pesar de la caída interanual en el número de operaciones de junio, los compradores de vivienda no se han retirado y siguen apostando por el mercado inmobiliario. Los datos de momento no confirman la anunciada crisis en el sector porque la demanda se mantiene fuerte, a pesar de las frecuentes subidas de tipos realizadas por el BCE en los últimos meses. Este dato, junto a una mantenida reducción de la oferta, está sosteniendo un alza de precios que, de momento, no se estabiliza".

Este representante del portal inmobiliario agrega que "en los últimos 12 meses, que coinciden con el cambio de políticas del BCE incrementando los costes de financiación, se vendieron según el INE más de 634.000 viviendas, lo que supone un 1% más que las vendidas en los anteriores 12 meses, cuando los tipos seguían excepcionalmente baratos. Al mismo tiempo, la oferta de viviendas en venta sigue reduciéndose, lo que genera tensiones que explican el incremento del 7,2% interanual que han experimentado los precios".

Las compraventas de vivienda, por su parte, no ha parado de descender durante este ejercicio, a medida que el precio del dinero ha seguido subiendo, con la excepción de enero. En el segundo mes del año volvió a descender y ya no ha parado hasta junio, el último dato disponible.

En total, el 92,3% de las viviendas que se transmitieron en junio lo fueron en el mercado libre y solo el 7,7% en el protegido. Las primeras experimentadon una bajada del 6,2% en comparación con un año atrás; y las segundas, un retroceso del 8,7%. De este modo, mientras las transacciones de vivienda usada acumulan cinco meses a la baja, las de vivienda nueva se anotan otra subida tras la del mes anterior.

Respecto a mayo

Con respecto a mayo, el número de operaciones de compraventa registró un descenso del 3,8%, exactamente el mimso que un año atrás y en contraste con el alza del 3,8% de junio de 2021 y, especialmente con el aumento del 22,7% del mismo mes de 2020.

Las comunidades con mayor número de transmisiones de viviendas por cada 100.000 habitantes fueron la Comunitat Valenciana (225), la Región de Murcia (170) y Andalucía (159).

Las comunidades autónomas que presentan los mayores incrementos anuales en el número de compraventas de viviendas en junio fueron la Comunidad Foral de Navarra (5,1%), el Principado de Asturias (1,9%) y la Comunitat Valenciana (1,1%). Por su parte, La Rioja (–20,5%), Cantabria (–18,8%) y Extremadura (–15,8%) registran los mayores descensos en el número de operaciones con resepcto al mismo periodo del año anterior.