La Xunta autoriza definitivamente 75 parques eólicos tras reducir la potencia a uno de cada tres

Aunque a mediados del pasado año hubo una primera criba ya entre los proyectos eólicos más antiguos para identificar cuántos de ellos realmente tenían visos de salir adelante y evitar la especulación con los permisos a la red acumulados, el gran filtro está en este 2023. Se jugaban su viabilidad 170 futuros parques en Galicia con una potencia total de 3.731 megavatios (MW). El primer hito para mantener el enchufe venció el 25 de enero. En esa fecha había que conseguir la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable. Lo lograron 77 (2.200 MW). Otras 43 instalaciones (1.114 MW) no eran compatibles con el entorno, según la Xunta, que no llegó a tiempo para revisar 20 expedientes más (417 MW). Este pasado martes había otra fecha límite. Los promotores debían hacerse sí o sí con la autorización administrativa previa, un trámite que aquí, a diferencia de la mayoría de comunidades, se realiza conjuntamente con la autorización de construcción que el Ministerio para la Transición Ecológica exige en el siguiente plazo del 25 de julio. Tanto la Vicepresidencia primera y Consellería de Economía del ejecutivo gallego como la patronal eólica regional, EGA, pidieron al departamento dirigido por Teresa Ribera que los proyectos de Galicia pudieran cumplir ambos hitos de una sola tacada en julio y quedar exentos del abril. No fue posible. Aun así, la administración autonómica ha podido analizar todos los expedientes y solo uno se cae.

75 de los 77 Durante su comparecencia en el Parlamento gallego ayer para responder una interpelación del BNG sobre el sector, el vicepresidente primero, Francisco Conde, desveló que la Xunta ha concedido la autorización administrativa previa y la de construcción a 75 de los 77 proyectos. Uno de los que cruzó la frontera de enero con DIA positiva cambió de permiso de acceso a la red eléctrica, por lo que su plazo para retenerlo se retrasa a diciembre. Se trata del parque Monteagudo de 20,88 MW impulsado por una filial de Acciona en los concellos coruñeses de Arteixo, A Laracha y Carballo; y otro –el Carboeiro, de 36 MW entre Arteixo, Culleredo y A Laracha, cuya promotora es Capital Energy– fue rechazado. A uno de cada tres parques que ahora quedan autorizados definitivamente la Xunta les exigió una reducción de potencia respecto al proyecto inicial “para que se ajustasen a los requerimientos técnicos, medioambientales y patrimoniales necesarios”. El recorte ronda el 8%, unos 182 MW. Los proyectos que siguen adelante suman 1.961 MW. Lo que falta La patronal eólica gallega valoró la aprobación de esos 75 proyectos, aunque recuerda “el largo camino” que les espera. Tienen que estar construidos y en funcionamiento a mediados de 2025. Hay dos años de margen, “algo prácticamente imposible”, según Manel Pazo, presidente de EGA, porque faltan las expropiaciones, la declaración de utilidad pública, las licencias municipales y el encargo de componentes y obras. “Actualmente, la maquinaria tarda unos 15 meses y dos años los transformadores”, asegura. "Es prácticamente imposible construirlos todos en dos años" Manel Pazo - Presidente de EGA Conde defendió en el Parlamento la futura norma autonómica para dar sitio a la Xunta en el capital de los proyectos renovables. Desde el BNG, Noa Presas criticó la falta de detalles sobre esa sociedad y recordó que el bipartito en 2009 ya sacó una ley para garantizar la participación pública en la generación de energía eólica. “EL PPdeG ha hecho perder a este país tiempo y recursos económicos”, lamentó. Para el vicepresidente primero, son los nacionalistas los que quieren “implantar un retroceso” en Galicia negando a la industria la energía renovable para tener un precio de la electricidad más competitivo. La cifra 1.961 MW autorizados Es la potencia que suman los 75 proyectos que acaban de conseguir la autorización administrativa previa y la de construcción en Galicia.