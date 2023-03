Las empresas urgen a la Xunta acortar plazos para invertir: “Es por lo primero que preguntan”

La industria lleva dos años recibiendo golpes, primero en forma de una pandemia y después con una guerra en suelo europeo, escenarios que hicieron y hacen temblar sus cimientos, con precios de materias primas desorbitados, facturas energéticas difíciles de asumir, inflación y problemas logísticos que complican su actividad. Sin embargo, hay también “buenas noticias”. “Hay sectores que están mostrando recuperación clara, como el turismo o el sector servicios, y se están acelerando los proyectos que tienen que ver con los fondos Next Generation”, explicó la directora territorial de Banco Santander en Galicia, Rocío Pazos. Suya fue la primera de las ponencias del foro organizado por FARO DE VIGO y Banco Santander. Un debate en el que se pusieron sobre la mesa las tendencias actuales que afectan al sector empresarial, poniendo énfasis en las posibilidades que ofrece la era digital, la problemática de la ciberseguridad, la necesaria sostenibilidad y las oportunidades que ofrecen los fondos europeos.

Inaugurado por el director del decano de la prensa española, Rogelio Garrido, y presentado por el jefe de la sección de Economía, Julio Pérez, el acto consistió en un análisis de los retos y la exposición de las tendencias actuales en las que están –o deberían estar– las empresas.

Las primeras de las ponencias corrieron a cargo de la entidad, con Pazos por un lado y con el director de Relaciones Institucionales de Santander España, José Juan Pérez-Tabernero, por otro.

Tras hablar de las diferentes incertidumbres que vienen afectando al conjunto de la economía –como son la inflación, los efectos del conflicto en Ucrania, la pandemia o el cambio climático–, Pérez-Tabernero puso en valor la otra cara de la moneda. “Que haya incertidumbre no quiere decir que no haya oportunidades”, resaltó en su intervención, en la que también hizo un llamamiento a la “reflexividad”.

Las empresas, en especial las pymes, también deben formar parte de ese proceso de reflexión. Y a juicio de la presidenta de la Comisión de Pymes de la Cámara de Comercio de España, Isabel Puig, parte de la clave está en que logren “anticiparse a los cambios”, sobre todo en el marco de la digitalización. “Vivimos una transformación digital de 360 grados y las empresas no nos podemos quedar al margen”, resumió.

Para Puig, las tendencias actuales en este campo están en la evolución hacia un mundo sin contacto (asistentes virtuales, reconocimiento de voz o cara...) en la que además tiene una gran importancia la robotización y en la que existen nuevos profesionales. “Además, nos enfrentamos a un cliente que no es del hace unos años, ha cambiado, es el que demanda lo que quiere, muy bien informado es infiel porque le da igual abandonar su marcad de toda la vida”, recordó.

En este sentido, Puig explicó que existen tecnologías clave en la actualidad que “no están suficientemente implantadas en las empresas españolas”. Ahí citó, por ejemplo, el Big Data, que solo usan el 9% de las pymes en España, o el internet de las cosas, que emplean el 28% de las firmas. Sobre la ya mencionada robotización, estimó que “ya existen soluciones” que son tan costosas, como pueden ser los cobots, al tiempo que resaltó el papel de la inteligencia artificial (como son los chatbots), solo integrada en el 7% de las pymes.

Eso sí, como indicó, esta transformación “no se puede realizar sin la ciberseguridad”, y ahí es donde entró el responsable de la plataforma Cyber Guardian. Para José Antonio Castro, esta materia “es actual y también tendencia futura”. Como ejemplo, citó que solo en 2022 “hubo tanto tráfico en internet como en los 32 años anteriores”. “Los datos son el objetivo de la ciberdelincuencia”, comentó, “que es un campo floreciente, ya en un ámbito de grandes mafias”.

Castro ofreció una serie de consejos para esquivar los ataques de los hackers. Así, por ejemplo, puso énfasis en vigilar los enlaces que llegan por email, ya que “el 96% de los ataques llegan a través del correo electrónico”, o sobre las contraseñas, aludiendo a crear unas “fáciles de recordar y difíciles de adivinar”. Ya “a nivel profesional”, destacó que es “imprescindible” tener una protección del correo y de los dispositivos. “A nivel empresarial no vale solo un antivirus; diariamente salen cepas de virus nuevas, la idea es una tecnología que protege en función a virus que todavía no se conoce”, recalcó.

Sostenibilidad y fondos UE

En lo que respecta a la “sostenibilidad”, el encargado de hablar fue el senior manager de Forética, Pablo García. “Siendo completamente sincero, no se me ocurre mejor diferenciación para una empresa que apostar por la sostenibilidad”, comenzó el experto.

A su juicio, es un tema que está “en la agenda de todos”, con beneficios e incentivos para las empresas y que abre posibilidades con financiadores e inversores. Y que tiene diversas formas. “Las empresas han ido desarrollando políticas internas y ahora el siguiente paso es trasladarlo al resto de la cadena de valor”, comentó. Por esto, García cree que es necesario “desarrollar un plan con los riesgos y oportunidades con la sostenibilidad en las estrategias” de las firmas.

Los Next Generation, que ahora empiezan a concretarse, ocuparon también buena parte del debate. “Desde el principio se dio un mensaje de que iban a llegar a todas las empresas y sectores y de que iban a llegar; efectivamente están llegando, las firmas reciben fondos y salen las resoluciones, lo que mejora la motivación de los empresarios”, resumió el manager KPMG, Francisco de Paula Molina, que entró en la firma de consultoría y auditoría precisamente para desarrollar el Proyecto Oportunidades EU Recovery Funds, con Banco Santander.

Para él, “este año es completamente clave” en cuanto a la asignación de los fondos, pero cree que existen “tres problemas a resolver”, como son la “falta de información” a los empresarios, la “complejidad” de las convocatorias y “los plazos”, que se van ampliando como es el caso de la segunda convocatoria del Perte VEC (del Vehículo Eléctrico y Conectado), a la que aspira Stellantis Vigo.

Por su parte, la subdirectora de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio de España, Beatriz Martín, recalcó la necesidad de “aprovechar los fondos” y animó a “hacer un seguimiento de convocatorias e instrumentos” pese a las “dificultades objetivas” que existen. “Ahora se están acelerando las convocatorias y se acelerarán más”, comentó Martín, que recomendó a las firmas realizar un “análisis coste-beneficio” de cara a optar a parte a las ayudas.

ROCÍO PAZOS - Dir. territorial de Banco Santander en Galicia

“Queremos seguir siendo parte de la solución”

“Es el momento para reivindicar el papel de la clase empresarial; sin empresarios no hay empleo, riqueza, y sin las pymes no hay futuro”. La directora territorial de Banco Santander en Galicia, Rocío Pazos, no olvida las dificultades atravesadas por las empresas y que todavía padecen. “Nadie tiene claro cuál es el contexto”, recordó. Sin embargo, la recuperación está siendo evidente y ahí la entidad quiere “seguir siendo parte de la solución”. “Los bancos estamos en posición de ayudarles de verdad”, recalcó.

Pazos realizó la apertura del debate celebrado en el hotel Attica21, en Samil. En su intervención, incidió en la necesidad de la colaboración público-privada y, sobre todo, en un necesario “cambio de mentalidad”. “No podemos hacer las cosas como hace 50 años; es muy importante que seamos capaces de pensar en el futuro y no podemos ignorar los cambios que se están produciendo”, explicó.

La coruñesa puso sobre la mesa que en este contexto “aquellos que detecten oportunidades sin duda serán los triunfadores”, por lo que animó a “aprovechar las oportunidades”, poniendo el foco sobre el “papel importante” de los fondos Next Generation. “Tenemos que ser mucho más ambiciosos”, señaló, al tiempo que destacaba que la comunidad “vive un buen momento” en lo que se refiere al liderazgo en lo que son las nuevas tecnologías, como es el caso de las renovables o la biotecnología.

Para la directiva, el papel de Banco Santander será el de “entender las necesidades del cliente y darles servicio”, como ya hicieron en los últimos años, en especial en la parte más dura de la pandemia, a través de los préstamos ICO (el 31% de los que se dieron en Galicia) o con los anticipos de la PAC (el 50%).

FRANCISCO CONDE - Vic. de la Xunta y Cons. de Economía

Las empresas urgen a la Xunta acortar plazos para invertir: “Es por lo primero que preguntan”

Dicastal, una empresa especializada en la fabricación de llantas y que pertenece al gigante chino Citic, está valorando la construcción de una factoría en el sur de Europa. Galicia es una de las opciones preferentes, junto con el norte Portugal y Castilla y León, toda vez que uno de sus clientes es la factoría de Stellantis Vigo. La decisión de la firma, que se encuentra en la fase final, depende de muchos factores, como son la disponibilidad de suelo necesario, la buena conexión energética o la disponibilidad de la mano de obra cualificada. Sin embargo, Dicastal también está poniendo encima de la mesa la necesidad de acortar plazos. De hecho, en su plan inicial está el poder iniciar este año las obras. Quizás este fue uno de los ejemplos en los que pensaba el vicepresidente primero y conselleiro de Economía de la Xunta, Francisco Conde, cuando participó en el foro organizado por FARO y Banco Santander. “Las empresas cuando venían nos preguntaban por elementos de suelo empresarial, financiación, integración en el territorio… Ahora la primera pregunta que nos plantean son los plazos en los que pueden acometer las inversiones o tener la licencia de obra”, indicó. De conseguir esta inversión (superaría superar los 300 millones de euros, como ya hizo en Marruecos) sería todo un éxito para Galicia, ya que, como resumió Conde, es momento de “consolidar tejido productivo en un momento

de evolución”.

Encargado de clausurar el debate, Conde profundizó en los términos de los expertos que le precedieron. “El tejido empresarial tiene que saber que hay que anticiparse a los cambios, que cada vez son más rápidos”, avisó el vicepresidente, “y tener la oportunidad de compartir esas tendencias es importante”.

En relación a las inversiones que podrían recalar en Galicia, como es el caso de la de Dicastal, Conde aseguró que Galicia “está trabajando con dinamismo” y que la Xunta cuenta con “un paquete” para dar respuesta a los requisitos que demandan las empresas, como es el caso de los plazos.

Más allá de eso, también puso sobre la mesa que la otra cuestión que plantean las compañías que piensan en hacer negocio en la comunidad es “el talento”, es decir, “la capacidad del territorio de proporcionarlo y disponer de personal cualificado y atender los retos de innovación de sus procesos productivos”. “Nos preguntan por el ecosistema de innovación, de conocimiento e industrial, de las startups que puedan aportar soluciones”, resumió.

“Galicia está dando esa respuesta, porque hay tejido productivo y conocimiento”

De igual forma, destacó también la incorporación de energías renovables y la descarbonización. Se refirió a la eólica o el hidrógeno, “determinantes para marcar la competitividad de un territorio” desde el punto de vistas del precio energético.

Fondos

Tras hacer un balance por los diferentes Perte lanzados por el Gobierno, el vicepresidente primero de la Xunta insistió en que los fondos Next Generation tienen que ser vistos “como una oportunidad” y que Galicia deber “liderar la transformación” y que pueda “completar cadenas de valor en sectores estratégicos”. “Nos queda un año de enorme intensidad, hay que estar preparados”, recalcó.

entorno

Para Conde, el binomio formado por la digitalización y la sostenibilidad, dos de los términos más empleados durante el foro, “es un elemento que es prioridad del tejido productivo”. Ahí destacó el papel de la comunidad en esa transformación de la industria. “Y vengo a mandar un mensaje optimista: Galicia está dando esa respuesta, porque hay tejido productivo y conocimiento en el territorio”, indicó.

El representante de la Administración gallega destacó que Galicia cuenta ya con capacidades instaladas de empresas como Stellantis, Altri, Repsol, EDP, Naturgy, Sowadenco, Airbus, Babcok o Telespazio, y que ahora existe la oportunidad de “diversificar” en sectores como la eólica, en clave naval, o con la biotecnología, con una “enorme oportunidad de captar talento e inversiones” a mayores de las ya instaladas como Lonza o Zendal, ambas en Porriño.