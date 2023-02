El norte de Portugal capta una inversión de 150 millones en una planta de palas eólicas

Si prosperan los 84 parques eólicos que acaban de ser validados con la moratoria del Ministerio para la Transición Ecológica, en Galicia se plantarán más de 570 nuevos aerogeneradores durante los dos próximos años. Pero, aunque la apuesta por el negocio del viento es clara en Galicia, no sucede lo mismo con las inversiones que requiere la construcción de las torres y palas. Es cierto que esos polígonos conllevarán un desembolso superior a los 2.400 millones de euros –siempre y cuando completen todos los procedimientos normativos pendientes y culminen su enganche a la red–, pero es un importe que corresponde a la instalación y líneas de evacuación de esos molinos, no a su fabricación. Galicia coloca molinos en sus montes... pero quien los ensambla es, por ejemplo, Portugal. La Cámara de Viana do Castelo aprobó ayer la suspensión parcial de su Plano Diretor Municipal (análogo a un plan general de urbanismo) para dar cabida legal a la construcción de una megafactoría de aerogeneradores: 150 millones de euros de inversión y la creación de 2.000 puestos de trabajo.

“Viana do Castelo está en disposición de acoger una inversión para la construcción de una unidad industrial de producción de palas para aerogeneradores de 150 millones de euros –expone la documentación remitida por el ejecutivo local a los miembros de la corporación–, capaz de crear 2.000 puestos de trabajo y un volumen anual de exportaciones de 200 millones de euros”. El objetivo de la empresa pasa por arrancar con los trabajos de construcción de la fábrica el próximo mes de junio, de cara a ensamblar las primeras palas en el mismo mes de 2024. El gobierno de Viana ha obviado cualquier impedimento medioambiental a este proyecto: parte de la infraestructura, que se extenderá en una superficie de 29,3 hectáreas de la freguesía de Vila Nova de Anha, invadirá un área de red natura, de protección especial para la flora y otra de Reserva Agrícola Nacional (RAN).

Para salvar cualquier reticencia, este dictamen incide en el hecho de que esta iniciativa representa la mitad de toda la inversión ya captada por Viana do Castelo desde el año 2013. La Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), tutelada por los ministerios de Coesão Territorial, Modernização do Estado o el de Ambiente e da Ação Climática, le ha dado su bendición. “Dado el alto interés socioeconómico de instalar la nave industrial prevista en municipio, dados los relevantes impactos positivos que resultarán de su ejecución, y dado que el PDM actual no nos permite albergarla, entendemos que se dan las condiciones para emitir dictamen favorable”, refiere textualmente el informe del CCDR-N. El grupo municipal del PSD sí ha pedido un cambio de ubicación, por su impacto paisajístico y la “destrucción de miles de árboles”, y trasladarla a una superficie contigua al polígono industrial de Neiva. El alcalde, Luís Nobre, lo ha descartado por estar en zona “minera”.

No ha trascendido de momento la identidad de la compañía, de capital alemán, aunque la prensa lusa aludió a Enercon. A preguntas de FARO, fuentes de la multinacional –quinta por potencia instalada en España, con algo más de 825 megavatios (MW)– descartaron desde la ciudad de Aurich que sean ellos los promotores. Nordex, junto con General Electric Renewable, son las otras grandes fabricantes alemanas de esta industria. La primera cerró el pasado año sendas fábricas en Rostock y La Vall d’Uixó (Castellón), que supusieron el despido conjunto de 710 trabajadores. En Galicia, tras el cierre de Siemens Gamesa en As Somozas y pese a ser la cuarta comunidad con más capacidad instalada a día de hoy en España, no existe fabricación de palas eólicas.

EL PROYECTO

Grupo alemán Enercon, Nordex y General Electric Renewable son las principales fabricantes de aerogeneradores del país. La primera, ya asentada en Viana, niega ser la promotora.