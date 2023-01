HyDeal, ArcelorMittal y Fertiberia ultiman el pacto crucial sobre el precio de suministro del hidrógeno

El consorcio HyDeal España, concebido en noviembre de 2021 para el suministro de hidrógeno verde a la gran industria asturiana e integrado por HyDeal Ambition, ArcelorMittal, Fertiberia, Enagás, Soladvent y DH2 Energy, ultima el acuerdo crucial entre sus socios sobre el precio a largo plazo al que el conglomerado proveerá de la nueva energía limpia a las factorías asturianas de ArcelorMittal y Fertiberia, que serán sus dos principales clientes y sobre cuya demanda pivota la viabilidad de uno de los más ambiciosos proyectos de descarbonización y transición energéticas puestos en marcha en Asturias.

Según fuentes del consorcio, será la primera vez que se alcance un acuerdo de este tipo en la UE entre proveedores y clientes de hidrógeno renovable a gran escala. El acuerdo, que debe garantizar tanto la rentabilidad de HyDeal como la disponibilidad de hidrógeno verde a un precio competitivo y rentable para los clientes –que en este caso son además socios–, es determinante para la firma del acuerdo definitivo y vinculante de inversión, que está previsto formalizar a comienzos del año próximo.

"Lo más importante es el acuerdo sobre el precio y estamos muy cerca de alcanzarlo con las compañías miembro y accionistas. Es el punto más relevante para que el proyecto llegue a la decisión final de inversión", explicaron medios del consorcio.

La inversión de 7.000 millones para la generación de hidrógeno con energía solar en Castilla y León y su transporte por hidrogenoducto hasta Asturias ha ido avanzado en varias líneas de actuación: están en marcha desde mayo los trabajos de ingeniería (encomendados a Técnicas Reunidas, VINCI Construction en colaboración con Cobra IS, Power China Guizhou Engineering y TSK), el conglomerado ya ha alcanzado los primeros acuerdos de financiación con tres bancos y ya tiene garantizada la disponibilidad de las primeras 6.000 hectáreas de terreno (sobre un total previsto de 12.000 en quince emplazamientos), fundamentalmente en Castilla y León para situar los parques solares y los electrolizadores que permitirán obtener hidrógeno mediante la electrolisis del agua. Las 6.000 hectáreas garantizan el suministro necesario para cubrir la primera fase del proyecto

Mientras se trabaja en la ampliación de superficie en Castilla y León y en menor medida en Aragón, así como en la gestión de permisos, licencias y demás trámites, el consorcio centra ahora sus esfuerzos en cerrar los acuerdos sobre el precio del suministro. Las factorías asturianas de ArcelorMittal y Fertiberia se han comprometido a adquirir a HyDeal 6,6 millones de toneladas de hidrógeno renovable durante 20 años.

"Son contratos de miles de millones de euros y no son decisiones fáciles. El precio a negociar debe ser competitivo respecto al gas natural, y no solo con su precio en Europa, sino también en otros continentes, caso del gas natural licuado procedente de EE UU, donde es más barato. Las referencias son los precios del gas natural y del CO2. Si el precio del hidrógeno verde no es competitivo, la industria del acero puede tener la tentación de producirlo donde sea más barato", señalaron las mismas fuentes.

Las ayudas fáciles y de rápida gestión que permite en EE UU la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Biden, con más de 370.000 millones movilizados mediante créditos ficales –un procedimiento más ágil que el proceloso y lento de los fondos europeos de Próxima Generación–, constituyen un desafío para los proyectos en ciernes en Europa.

Ayudas a Arcelor.

La decisión de la Dirección General de la Competencia de la UE de cerrar hace una semana el expediente abierto sobre las ayudas de estado solicitadas por ArcelorMittal para la descarbonización parcial de sus plantas asturianas y el traslado de la documentación a la Comisión Europa –que ahora debe tomar la resolución final, lo que se aventura que será rápido– arroja fundadas esperanzas de una decisión favorable, lo que, tras año y medio de espera, permitirá desbloquear la anunciada inversión superior a los 1.000 millones de euros por ArcelorMittal en su factoría de Veriña, los 7.000 millones que prevé acometer HyDeal en el despliegue del hidrógeno sin huella de carbono y el también ambicioso plan de descarbonización y ampliación de la fábrica de Fertiberia en Trasona (Corvera).

Las ayudas de Estado al plan de ArcelorMittal acelerará así en cascada toda la renovación en marcha de procesos fabriles ahora intensivos en emisiones de efecto invernadero en la zona central de Asturias, impulsará definitivamente el proceso de HyDeal y facultará a otros potenciales clientes industriales y de transporte a acceder a la nueva fuente energética bien con acuerdos con este consorcio –para lo que ya hay conversaciones– o con otros proyectos de generación de hidrógeno focalizados en Asturias, como el de EDP, el que promueven Hunosa, Duro Felguera, Nortegás y Alsa, y el de Enagás en alianza con Naturgy e Ignis.

En la incipiente era del hidrógeno exento de carbono, el objetivo de la UE es que el área produzca 10 millones de toneladas anuales hasta 2030 y que a partir de entonces sea capaz de generar el doble, lo que conllevará la exigencia de inversiones por un monto de más de 500.000 millones de euros, según estimaciones del sector.

El anuncio en septiembre por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de la próxima creación de un Banco Europeo del Hidrógeno abre nuevas expectativas con su compromiso de apoyar la inversión con 3.000 millones de euros y hacerlo con ayudas mucho más diligentes, al estilo de EE UU. "Este sistema va a ser transparente y también más eficaz y potente, lo que va a ayudar a la decisión de los clientes y los bancos", según responsables de HyDeal.

La caída del precio de los paneles fotovoltaicos (se abarataron el 20% en dos años) se visualiza como un factor favorable para que los proyectos de hidrógeno verde puedan competir en coste con el gas natural y con variantes del hidrógeno como el azul, obtenido mediante el recurso al gas natural.

Red troncal y África

La propuesta por el Gobierno y Enagás a la Unión Europa como proyecto de interés comunitario del diseño troncal de la red básica de hidrogenoductos (que reaprovechará en el 80% de los casos la actual estructura de gasoductos) se considera otro factor coadyuvante al proyecto de HyDeal. El primer eje a acometer será, según Enagás, el que discurrirá entre Huelva y Gijón y que será coincidente en parte de su recorrido (entre Castilla y León y Asturias) con el proyecto diseñado por HyDeal, así como con la localización de los dos polos de hidrógeno de EDP (Soto de Ribera y Aboño) y los de Naturgy con Enagás e Ignis en La Robla y Gijón. Además del suministro a la industria asturiana, la red troncal incorporará el puerto de El Musel como nodo de exportación de hidrógeno. Gijón será el punto de conexión de este eje vertical con el que discurrirá por el cantábrico oriental y que conectará por el valle del Ebro con el corredor del Mediterráneo y con el tubo submarino H2Med, entre Barcelona y Marsella, en Francia, y que se prolongará hasta Alemania tras sumarse Berlín al proyecto Barmar, impulsado por España, Portugal y Francia.

Mientras tanto, HyDeal está trabajando en conexiones con Marruecos y Mauritaria y el 22 de diciembre alcanzó un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para acometer estudios sobre las posibilidades de producir 50 millones de toneladas de hidrógeno al año en 2035 en el Norte de África.

En España, la pretensión es disponer de 9,5 gigavatios de energía solar y 7,4 de electrolizadores, y alcanzar una producción inicial de 150.000 toneladas de hidrógeno a fines de 2025 o comienzos de 2026 para llegar a las 330.000 toneladas a fines de 2028.

Aunque el calendario es muy justo (entre otras causas, por la tardanza en la tramitación europea de la solicitud de ayudas de Estado por ArcelorMittal para sus planes de descarbonización), los plazos se consideran realizables en HyDeal.

La premura es perentoria porque en 2024 expira la vida útil del horno alto «A» de ArcelorMittal, llamado a ser reemplazado por el horno de reducción directa de mineral de hierro (DRI) para el que la compañía siderúrgica ha solicitado la subvención pública de 450 millones que está pendiente de la decisión de la Comisión Europea. ArcelorMittal, consciente de la dificultad de disponer de hidrógeno verde para entonces, trabaja sobre las alternativas de usar de modo transitorio bien gas natural o gas de síntesis obtenido a partir de materiales orgánicos hasta que el hidrógeno de HyDeal comience a fluir desde Castilla y León a Asturias.

Fábrica de electrolizadores

La previsión del consorcio es que a comienzos de 2024, que es cuando está previsto tomar la decisión definitiva de inversión, ya estén disponibles todos los permisos para el flujo y el abastecimiento de hidrógeno, los contratos para los suministros de electrolizadores y placas solares, la ingeniería de los hidrogenoductos (de lo que se encarga Enagás) y de la producción (encomendada a las seis ingenierías contratadas por HyDeal) y los terrenos, los estudios de impacto, los permisos ambientales y demás. La prevista fábrica de electrolizadores en Asturias se concretará con el suministrador una vez que se negocie el contrato de abastecimiento de estos equipos.

Asturias llegará sin retraso esta vez a la nueva revolución industrial y energética en ciernes