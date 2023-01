Galicia pide un respaldo masivo y “unidad” para exigir “el impulso real” del Corredor Atlántico

“Nunca nos hemos querido comparar con El Levante. Nunca hemos querido hacer ninguna competencia con el Corredor Mediterráneo, pero el estado de la situación es grave. El grado de avance de sus inversiones supera por mucho a los estudios que aún estamos haciendo aquí, Salida Sur incluida, y la falta de infraestructuras está afectando gravemente a la competitividad de nuestras empresas y al futuro de nuestro territorio”. Con estas palabras se pronunciaba ayer el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, que en un encuentro mantenido en Vigo, en el Gran Hotel Nagari, pidió un respaldo masivo al acto que Santiago de Compostela acogerá el próximo 27 de enero para reivindicar el impulso del Corredor Atlántico del noroeste. A él se sumó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien demandó más de lo mismo: “Ha habido unas concentraciones donde la potencia de las imágenes, sobre todo de quienes estaban, está dando mucho empuje a los proyectos que se están empujando.Todos conocéis fotos que han salido recientemente sobre el Corredor Mediterráneo. Yo pido que intentemos hacer lo mismo. Desde la unidad y desde el convencimiento”.

En declaraciones a los medios, el mandatario gallego calificó ayer a los empresarios como “imprescindibles” a la hora de reivindicar un “impulso real” de una infraestructura que a sus ojos es “esencial”. “Nosotros no pretendemos que para invertir en Galicia se deje de invertir en otros sitios. Ahora, lo que no podemos permitir es lo contrario. Que para invertir en otros sitios, aquí las cosas sigan siendo proyectos de papel, trámite administrativo sobre trámite administrativo”, denunció, comprometiendo su apoyo al tejido empresarial al resaltar que la Administración autonómica intentará mejorar los tiempos de pago a los proveedores, tratando de no recurrir “al recurso fácil” del endeudamiento y mantenerse en “la senda de sentidiño a la hora de gestionar”.

Pese a esa prudencia, Rueda avanzó que este 2023 será “un año de licitación de mucha obra pública” y que en ella contemplarán el aumento de los costes que se ha producido en toda la cadena de producción. También se pronunció sobre la enorme oportunidad que suponen los fondos europeos, aun recordando que todavía hay “30.000 millones de euros en Pertes industriales todavía sin repartir”.

“Lo que queremos es que el dinero llegue a las empresas”, aseguró, indicando –pese a valorar positivamente que se vaya a reformular el Perte de la Automoción– que hasta ahora el Gobierno central no ha hecho bien sus deberes y que debe rectificar si se ha equivocado.

Defensa empresarial, misión y visión de la Confederación

Cebreiros, por su parte, también reclamó “máxima colaboración para que el Palacio de Congresos de Santiago demuestre ese viernes que también somos capaces de poner a mil empresarios detrás de nuestras tres comunidades” (al acto también acudirán las CCAA vecinas, Castilla y León y Asturias) con el objetivo de reclamar “las infraestructuras que necesitamos”. De igual manera, criticó las manifestaciones “irresponsables” que en los últimos días han insistido en que las empresas se están “forrando” con la inflación. “Las personas que lo dicen no consultan ni los propios informes del Banco de España para saber cómo lo están pasando las empresas que aún lo están pasando. Y muchas ya no lo están pasando porque ya han cerrado. Por tanto, ante eso vamos a mantener nuestra visión y nuestra misión, que es la defensa empresarial”, sentenció.

Cebreiros repetirá como candidato a liderar la CEP si el actual equipo le acompaña

Con la elección ayer de los cinco representantes del consejo asesor dentro de la asamblea, la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) finiquita el último trámite necesario para el arranque de las elecciones en la patronal de la provincia. La convocatoria formal se hará el próximo lunes a las 12.00 del mediodía, según avanzó ayer su actual presidente, Jorge Cebreiros, que abre la puerta a repetir como líder de la CEP “si veo que se presenta el equipo que ha gestionado estos cuatro años, muy bien a mi juicio”.

Aunque el propio Cebreiros puso un límite de dos mandatos cuando asumió las riendas de la CEP en febrero de 2015, está convencido de la necesidad de un proyecto “de continuidad” ante la difícil coyuntura: “Es un ejercicio de responsabilidad, sí, porque creo que tenemos dos años por delante, incluido este multielectoral, muy complicados”.

“Lo he pensado mucho con mi familia, dentro de mi empresa y ahora estoy en una fase de escucha con todos, con asociaciones, la comisión permanente y el consejo asesor –explica a FARO–. Igual hay alguien que viene con ideas nuevas, la organización considera que es el momento de hacer un cambio y se haría con total normalidad”. Lo que no sería entendible, subraya, “es una posición de ahora me apetece, me presento, dentro de seis meses las cosas vienen mal y entonces abandono”. “Creo que no es el momento –dice– de someter la organización a un cambio”.