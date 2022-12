La falta de relevo se cobrará 800 granjas de leche en 2023: la mitad serán gallegas

“Coa crise económica pecháronse moitos servizos públicos e privados. Pecháronse centros de saúde, espazos educativos, establecementos bancarios. Hoxe traballar no rural significa asumir condicións de cidadán de segunda. O xove non ten moito interese en vivir nun sitio onde todo é máis difícil”. Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias (UU AA) no se anda con pelos en la lengua, más si cabe cuando la falta de relevo generacional continúa siendo la principal causa por la que siguen desapareciendo explotaciones lácteas en Galicia, tan envejecidas como poco rentables. Para 2023, el pronóstico que dibuja sobre el campo vuelve a tornarse desfavorable. Otras 400 granjas gallegas cerrarán: la mitad de las 800 que dirán adiós a lo largo de todo el territorio nacional, de por sí deficitario.

