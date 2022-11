Siete de cada diez trabajadores cobran ya menos que los recién jubilados en Galicia

Aunque el salario mínimo interprofesional haya escalado en España hasta los mil euros mensuales, son muchos los trabajadores que obtienen por su trabajo ingresos inferiores a este umbral. Ya sea por empleos precarios, a tiempo parcial o por su desempeño como autónomos, el mileurismo todavía es una cota difícil de alcanzar para buena parte de la población ocupada en Galicia. Que los ingresos declarados en la renta (IRPF) sean de 19.900 euros de media –en la última campaña disponible, que es la analizada en 2021– no quiere decir que sea la retribución más habitual entre los gallegos. En absoluto. Sirvan los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) a modo de ejemplo: el sueldo promedio en todo el país fue el año pasado de 25.165 euros, pero el más corriente no llegó a los 18.500. Sucede lo mismo con las pensiones que abona la Seguridad Social, aunque en este caso las diferencias son menos abultadas. El hecho es que las pagas de los recién jubilados no paran de medrar, en comparación a los que les precedieron, y se distancian de los ingresos de los que están en activo en el mercado laboral. Un dato: las nuevas pensiones de jubilación en Galicia son más elevadas que los ingresos de siete de cada diez ocupados.

Según los últimos datos de la cartera que dirige José Luis Escrivá, la pensión promedio de alta de jubilación fue en septiembre de 1.322 euros mensuales, equivalentes a unos 18.500 euros en catorce pagas. El cruce de estas cifras con las retribuciones de asalariados y autónomos es lo que arroja esta horquilla creciente. Los profesionales por cuenta propia, por ejemplo, declararon ingresos limpios de 10.047 euros por el sistema de estimación directa en el último ejercicio computado. De nuevo, es una media. ¿Cuántos de los autónomos gallegos ganaron menos que esos 18.500 euros de los nuevos jubilados? Aquí es preciso observar el desglose por tramos, que ofrece la Agencia Tributaria. Entre los que están adheridos a la estimación directa y la objetiva (comúnmente conocida como de módulos), fueron más de 112.000. En toda la comunidad hay en torno a 180.000 profesionales por cuenta propia que se dedican a una sola actividad, y de la que dependen cerca de 118.000 trabajadores (contratados a su cargo). ¿Y los asalariados? Utilizando el mismo baremo de observación por tramos de ingresos, los trabajadores por cuenta propia que están por debajo de lo que han empezado a cobrar los nuevos jubilados son más de 634.000 personas. Son las que cobran en el rango de entre cero veces y 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. El Gobierno defiende que la mejora de las condiciones de trabajo, columna vertebral de la nueva reforma laboral, busca mejorar los rendimientos de los trabajadores. De momento es pronto, sin disponer de las cifras de la campaña de la renta de 2021 y del ejercicio en curso, para medir este impacto. Y, del otro lado, el propio Escrivá –en una entrevista con El Periódico, del mismo grupo editor que FARO– anticipa un alza de las pensiones máximas de hasta un 25%. Pensiones e ingresos por trabajo en Galicia Ocupados gallegos con ingresos inferiores a 20.000 euros Estimación objetiva Autónomos Estimación directa Negativo y Cero (0 - 1,5) (1,5 - 6) (6 - 12) (12 - 21) 16.798 672 13.583 6.725 24.412 1.143 18.002 4.752 3.341 22.717 Asalariados De 0 a 0,5 smi De 0 a 0,5 smi 1 a 1,5 SMI 232.145 203.606 198.563 Pensión media de altas de jubilación Datos en euros 2017 1.196,81 1.208,96 2018 2019 1.176,63 1.256,83 2020 1.315,70 2021 2022 1.322,76 Este escenario se produce en medio de las negociaciones para el nuevo sistema de pensiones en España y con una endiablada inflación. Aunque las medidas del Ejecutivo han ayudado rebajar la presión de los precios a un 7,3% para el mes de octubre –es el dato adelantado, a falta de confirmación–, es una ratio excepcionalmente alta. Hasta septiembre, cuando el IPC anotó en Galicia un aumento interanual de más de nueve puntos, se firmaron en la comunidad 165 convenios colectivos, de aplicación sobre más de 190.000 trabajadores. El alza salarial pactada de media fue una de las más altas del país, del 3,69%, sobre todo gracias a los acuerdos de empresa. Con todo, es una mejora en las nóminas que apenas equivale a un tercio de la inflación registrada hasta entonces.