El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha mejorad su oferta de incrementos salariales para los funcionarios de cara a los próximos años. Los negociadores de la ministra María Jesús Montero han planteado subidas del 7,5% hasta 2024, frente al 6% que puso un día antes encima de la mesa, tal como han trasladado este jueves por la tarda a los sindicatos. No obstante, todavía no hay acuerdo cerrado con las centrales y los negociadores remitirán ahora estas condiciones a sus máximos órganos de gobernanza. Estos decidirán si dan apoyo o no a la oferta, que acabe con pacto (o no) afectará directamente a 3,4 millones de empleados públicos.

El reparto de la última oferta planteada desde Hacienda es la siguiente. Incremento retroactivo del 1,5% adicional para este año, en el que los sueldos ya han subido un 2%. En 2023 subirán un 2,5% fijo, más otro punto variable (es decir, hasta el 3,5%). Y para el 2024 la subida sería del 2%, más otro medio punto en variables (es decir, hasta el 2,5%). Las opiniones entre las centrales negociadoras son divergentes. En global la subida salarial según estas condiciones sería del 7,5% acumulado hasta el 2024. Que también podría leerse como del 9,5%, si se tiene en cuenta el 2% que ya rige para este año y que no está en duda. Fuentes de UGT dan casi por seguro su apoyo, CCOO no ha adelantado si les parece suficiente o no y desde Csif la califican de "insuficiente". Condiciones salariales a parte, las centrales siguen apretando para lograr mejoras en cuestiones de horario y cobertura en caso de bajas. La propuesta de reducir la semana laboral a 35 horas sigue siendo prioridad de los sindicatos, especialmente dado que los planteamientos de Hacienda implican una segura pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos. La otra gran baza es blindar que en todas las administraciones se remunere el 100% del salario desde el primer día en caso de incapacidad temporal. Esto es algo que muchas instituciones ya contemplan, pero no todas.