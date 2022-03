La huelga de transportistas, convocada por una de las organizaciones del sector para protestar contra el alto precio del combustible, ha arrancado con un seguimiento del 90%, según los convocantes, y con piquetes informativos en varios polígonos gallegos, entre otros los de A Granxa, en O Porriño; Valadares, Mos; O Ceao, en Lugo; Verín; y en el puerto de A Coruña.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Apetamcor, José Manuel Rodríguez, explica que esta es la "asociación más grande" de Galicia, con 1.600 socios, de forma que el paro ha sido secundado por "más del 90%" de ellos ante el elevado coste de los combustibles.

"Nos da igual la bandera", explica sobre esta convocatoria que apoya Apetamcor, pero de la que se ha desmarcado tanto el Comité Gallego de Transporte como Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Esta asociación, asentada en San Cibrao das Viñas (Ourense), tiene sedes en Santiago, O Porriño y Lugo.

Precisamente, la pasada semana, el Comité Gallego de Transporte informaba de que había acordado, "por mayoría", no secundar el paro promovido por "una autodenominada plataforma". Sobre esto, Rodríguez se queja de que en ese escrito no se hiciese constar que Apetamcor sí que apoyan la protesta, ya que "los socios quieren parar" porque "están perdiendo dinero" y ven mejor "no mover" sus camiones.

En algunos supermercados gallegos se han podido carteles informativos sobre la imposibilidad de realizar repartos a domicilio este lunes por el paro de transportistas.

Incidencias

Las primeras horas de la huelga ya ha dejado varias incidencias en Galicia. La más llamativa es el sabotaje de un camión que pretendía cruzar hasta Portugal. Tres turismos y una furgoneta trataron primero de cortarle el paso y luego le cortaron los tubos del aire, provocando su avería. En Lugo es donde los huelguistas se están mostrando más activos, con cortes de la circulación y 'confiscación' de llaves a camioneros por parte de los piquetes.

Piquetes de la huelga en el sector del transporte que comenzó la pasada medianoche cortaron a primera hora de esta mañana uno de los accesos al polígono de O Ceao, a través de la Rúa Benigno Rivera, y provocaron importantes retenciones en la carretera Nacional VI a su paso por la ciudad de Lugo, donde esta calzada casi funciona como una vía de circunvalación.

Fuentes de la Guardia Civil, que desplegó en la zona un número importante de efectivos, precisaron que no hubo que lamentar incidentes, más allá de las molestias ocasionadas por las retenciones a los conductores que a esa hora punta se dirigían a Lugo, a la ciudad o al parque empresarial.

Antes, durante la madrugada, en la provincia lucense se registraron dos casos de 'confiscación' de llaves para evitar que dos camiones continuasen la marcha. También, en el punto kilométrico 479 de la autovía A-6 se colocaron unos palés de madera que obstaculizaban el paso por la vía, que ya fueron retirados tras pinchar las dos ruedas delanteras de un vehículo de la Guardia Civil.

En cuanto, al incidente de Tui, los hechos ocurrieron pasadas las 3:00, cuando tres turismos y una furgoneta intentaron cortarle el paso a un camión rumano en la A-55, en las proximidades del puente internacional. Como el vehículo intentó continuar le cortaron los tubos del aire, lo que provocó que quedase averiado una vez cruzada la frontera. La Guardia Nacional Republicana se hizo cargo de señalizar el camión, mientras que dos de los vehículos implicados en el sabotaje fueron localizados en el polígono de As Gándaras, en O Porriño.