“La alta tensión para Balaídos se va a convertir en algo urgente; es algo que se tiene que hacer”

–Hace una década que dejó la planta de Balaídos. ¿Se imaginaba vivir una crisis de suministros como la actual?

–La verdad es que no. Creo que lo que generó eso es algo que tampoco era previsible, como la pandemia. Lo que pasó también es que se concentró mucha actividad y muchas fábricas dependen de casi un solo proveedor, China. Creo que eso también va a cambiar y quizá haya oportunidades para que algunos productos se vuelvan a fabricar de este lado del mundo. Habrá una orientación de las empresas para tratar de diversificar y traer de vuelta sus compras.

–Un golpe así, que supera los 110.000 vehículos en Vigo, ¿cómo se encaja?

–La fábrica de Vigo sigue siendo muy buena, transformante y productiva. Aunque no esté dentro, conociendo la planta y todas las inversiones hechas estos últimos años, la productividad o el hecho que esté dentro de Ceaga, hace que no haya ningún peligro.

–A usted le tocó la crisis de 2008. ¿Fue peor aquella que la de los microchips?

–La peor fue aquella, porque fue mundial y muy profunda. La de los chips es mucho más puntual y el mundo se va a recuperar mucho más rápido. La pandemia no acabó y va a durar mucho más tiempo de lo que uno pensaba. Insisto en que la gente debe vacunarse, para protegerse y proteger a los demás.

–Entonces, ¿cree que la automoción saldrá más fuerte?

–Sí, saldrá más fuerte. Aunque cada vez se va a hablar menos de automoción y sí más de movilidad. La pandemia aportó cosas más allá de lo dramático que fue para mucha gente, con cambios que se van a quedar.

–Durante la pandemia se concretó el nacimiento de Stellantis. ¿Cómo valora la fusión?

–Es un grupo muy fuerte. Entre PSA y FCA hubo contactos durante muchos años, con acuerdos de cooperación, fábricas en común… Es una relación casi natural y hoy tiene el tamaño que tiene que tener un fabricante para competir con otros como Toyota o General Motors.

–Finalmente parece que se vendrá para Vigo la Fiat Doblò, un K9 más. ¿Otro éxito de la planta?

–Claro, es una planta productiva y con capacidad para que cualquier proyecto sea un éxito. Tanto la fábrica como Ceaga. No conozco otro ejemplo en el mundo en el que haya tanta concentración de tecnología relacionada con la automoción. Tener la terminal con los proveedores cerca es una ventaja enorme comparada con otras regiones. No conozco otra igual.

–Recientemente se aprobó el Perte de automoción español, con 3.000 millones de euros. ¿Le da la sensación, como teme el sector gallego o la Xunta, que se está haciendo un traje a medida para fabricantes concretos?

–No lo creo. Galicia tiene y va a tener siempre sus cartas para jugar y si la Xunta apoya estos proyectos habrá oportunidades para atraer proyectos y proveedores. Invertir o ayudar a una planta de baterías a instalarse en Galicia sería muy interesante.

–La alta tensión para Balaídos parece que no se llega nunca.

–He leído mucho sobre este tema y creo que en algún momento se tendrá que resolver porque puede ser una traba para el crecimiento de la planta, que tiene potencial para superar el récord de producción y llegar a los 600.000 coches. La disponibilidad de la energía es primordial y no queda otro que resolver ese problema.

–¿Cree que hay falta de compromiso?

–No sé si es eso o es que no lo ven, pero en algún momento se va a convertir en algo urgente y espero que en ese momento se tome la decisión. Es algo que se tiene que hacer.

“Con Soluty queremos ofrecer soluciones de movilidad: renting, carsharing y motosharing”

–El renting es una tendencia que cada vez avanza más. Su firma Soluty busca un hueco en ese nicho de mercado.

–Es algo que está avanzando mucho en coches, pero también estábamos pensando en introducir motos, que creo que no hay mucha oferta todavía. Especialmente en Vigo, donde creo que hay un mercado importante. Lo que queremos es ofrecer soluciones de movilidad y pensamos en renting, carsharing y motosharing. En esto último hemos contactado ya con muchos municipios, empezando por Vigo. Está en proceso de aprobación aquí y en otros municipios de Galicia.

–¿Qué tipo de moto sería?

–Tipo scooter eléctricas. Por ahora tenemos dos proveedores de China, con motos muy buenas. De una de ellas estamos importando las piezas y fabricándola en Argentina, donde estoy como gerente de uno de los principales fabricantes de motos allí, Gilera, la exGilera italiana que compraron dos familias argentinas.

–¿A qué se debe este cambio de tendencia?

–Las nuevas generaciones no están tan interesadas en ser propietarios, no quieren estar atados a casi nada. Es esencial moverse, pero no tener en propiedad un vehículo, porque además quieren cambiar, probar otras marcas… Con la generación Z esto cambió más todavía. Tenemos que acompañar ese movimiento desde las empresas y darles las soluciones que esperan. Además, comprar un coche es una inversión importante y se prefiere pagar por mes, como un alquiler.