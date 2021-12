La alimentación respira con el acuerdo del transporte pese a “perder competitividad”

Recorren las rutas que traen pescado del Gran Sol, distribuyen frutas y verduras o el codiciado papel higiénico. Son el eslabón que permite que la rueda siga girando. El ordinario trajín de las rutas de transporte por carretera hace posible que cualquier producto esté disponible en casi cualquier punto de la geografía. Pero si el transporte para, el ciclo económico se detiene. La sombra de una huelga del sector en los días previos a la Navidad se cernía sobre grandes superficies y pequeños comercios en el momento más opulento del año, pues concentra gran parte de la facturación anual. Y la tesitura en la que dejaba este paro al sector de la alimentación era especialmente delicada, principalmente para los productos frescos. Empresas de distribución y comercio respiran ahora aliviados, también el sector primario, tras el acuerdo alcanzado entre la patronal del transporte y el Gobierno tras horas de negociaciones, a escasos días de la convocatoria de huelga.

Ha sido un acuerdo in extremis. Unas negociaciones tensas. Y unas jornadas que han mantenido en vilo a toda la cadena de suministro y que, en cierta manera, han dinamitado la planificación del sector agroalimentario. La noticia, si bien recibida con satisfacción entre el sector primario y el comercio, se hizo esperar, lo que sembró la incertidumbre. “Nos alegramos de que nuestros colegas hayan conseguir cerrar una negociación positiva para ellos que, indirectamente, afecta a toda la sociedad”, apunta Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca). “Aunque nos hubiera gustado que se llegara antes a este acuerdo, sin tener que llegar al extremo. Ha hecho mucho daño”, agrega el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros.

Las zonas de marisqueo y mejillón preparan el cultivo para estas fechas. La pesca de bajura estaba a la expectativa, esperando para subir los mejillones colgados. El marisqueo, que acostumbra a recoger el producto de los viveros en esta época, también. “La planificación de la Navidad empieza en septiembre”, explican desde la secretaria general de la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade). “Si no se recoge, el mejillón se puede desplomar y habría que trasladar las zonas de captura a otras épocas, con las pérdidas que esto conlleva. El daño está ahí”, razonan. Porque la pesca de bajura hace cerca de un 20% de su facturación anual en diciembre. “La semana de mayores ventas, nuestros productos frescos estaban sometidos a una presión brutal”, evidencia Cebreiros la tesitura de los empresarios del mar.

Todo ello provocó una enorme incertidumbre. Oscilaciones en los precios de las subastas en lonja, con enormes picos. Sin alcanzar los precios ni volúmenes de otros años. La otra derivada de esta incertidumbre propició que muchos mercados apostasen por productos congelados antes que por productos frescos. “Porque no había garantía de que el fresco pudiera abastecer los lineales”, cuentan desde Agade. “Nos encontramos, además, que muchos mercados se han ido a la tercera o cuarta gama. A los productos elaborados y semielaborados. A los congelados en vez de apostar por el producto fresco del marisqueo. Quisieron garantizar que estarían cubiertos”. Los productos frescos perdieron cuota de mercado, que absorbieron los productos procesados. Todo porque no había garantías. “Estamos ante una Navidad en la que nuestro fresco iba a perder competitividad frente a productos que vienen de otros países y son congelados. Es un daño a nuestro sector agroalimentario”, evidencia Cebreiros las repercusiones de la negociación in extremis.

“No son solo las ventas en el mercado nacional, sino también en el internacional”, expone Marisol Landriz, directora de la Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (Acopevi). La comercialización iba a ser la fase crítica de los eslabones de la cadena por la complejidad de distribuir productos. “Las previsiones de descargas de buques del estaban publicadas”, observa la coyuntura. “Quedábamos muy desprotegidos”.

También las grandes asociaciones de distribución de alimentación, AECOC y Aedas, han celebrado que se haya desconvocado la huelga, a la par que lamentado el retraso. Las disposiciones efectuadas para garantizar el abastecimiento, le han hecho incurrir en sobrecostes de 250 millones de euros, según las estimaciones de estas organizaciones. “Las grandes superficies de alimentación tienen almacenes propios. Tenían reservas”, evidencia la ventaja competitiva Enrique Lago, presidente de la Federación Provincial de Comercio de Pontevedra. También tenían inventario los comercios de ropa o calzado, por aquello de no ser perecederos. El paro “iba a afectar más a la venta online que a la física. Los comerciantes tienen stockaje en las tiendas desde hace tiempo”, asegura José María Seijas, presidente de la Federación Galega de Comercio.

Se mantiene la deducción actual del gasóleo profesional sobre la base del tipo mínimo actual de la Directiva, durante la presente legislatura. Propuesta, por la AEAT, de un modelo para la devolución mensual del gasóleo profesional.

Los entresijos del pacto que desconvocó la huelga de transporte antes de Navidad

Carga y descarga.

Se modifica el artículo 20 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, por lo cual se prohibe la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga de la mercancía y de los soportes y elementos ajenos a la mercancía. Las excepciones a la norma serán mudanzas, cisternas, grúa, portavehículos, paquetería y similares. Para tales excepciones, es necesario desglosar en la factura el precio de la carga y descarga.

Precios del gasóleo.

Se obligará a la revisión automática del precio del transporte en los supuestos de variación del precio del gasóleo desde el momento de la contratación hasta la realización efectiva del transporte. El umbral para la activación es el 5%, y el pacto sería solo para reducirlo

Espera en carga y descarga.

Se reduce el tiempo de espera a partir del cual tendrá derecho a una indemnización de 2 horas actuales a 1 hora, tanto en lo relativo a la carga como a la descarga.

Peajes.

Se presentará un estudio para establecer un mecanismo de financiación que garantice los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento de la red de carreteras. Se analizarán los me5canismos para que ese coste se traslade al precio del transporte.