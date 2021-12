Hijos de J. Barreras se muere en la red

La marca Hijos de J. Barreras está registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo, por sus siglas en inglés) desde el año 2006. Si antes no se renueva, este derecho expirará en junio de 2026. Para entonces ya no existirá la compañía, centenaria y artífice de más de un millar de construcciones, actualmente en proceso de venta y camino de un concurso-liquidación. Los estertores de la compañía asoman de forma más inmediata, no obstante, a golpe de clic. El dominio de la página web corporativa del astillero, hjbarreras.es, caduca el 11 de enero del próximo año. En menos de un mes, como consta en los registros oficiales de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Para entonces, salvo que Barreras decidiera prorrogarlo, cualquiera podrá hacerse con él.

El dominio .es se registró el 11 de enero de 1999, con Dinahosting como agente registrador. Como “persona de contacto administrativo” figura todavía José García Costas, presidente del astillero hasta octubre de 2019, cuando Pemex tomó las riendas temporalmente del consejo, alentado ya por Cruise Yacht (The Ritz-Carlton Yacht Collection). Dejó de ser accionista en el verano de 2020. Desactualizada No sorprende en exceso esta desactualización digital. En el apartado de barcos en construcción de esta web todavía figuran cinco contratos: el Evrima (cancelado el pasado junio tras su huida a Santander), su gemelo (nunca entró en vigor, solo se anunció la firma), dos cruceros para Havila Kystruten (cancelados hace dos años) y un ferri para Naviera Armas (nunca se empezó).También siguen anunciados como accionistas la propia petrolera, Albacora, Emenasa y Baliño. Pese a esta dejadez, el CEO de Cruise Yacht, Douglas Prothero, sí hizo algunos cambios en la página web de la compañía cuando asumió la presidencia ejecutiva. Primero suprimió el mensaje de bienvenida del presidente, que iba acompañado de una foto del propio García Costas; después, tras una información de FARO, ordenó retirar los planos del Evrima, públicos en múltiples portales especializados, al entender que su publicación vulneraba los acuerdos de confidencialidad.