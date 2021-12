Las matriculaciones se estrellan contra el COVID y los chips en un noviembre negro

Desde el 1 de enero, si no lo remedia un –más que improbable– acuerdo político, los coches serán bastante más caros. En torno a 1.000 euros, concretamente, equivalente a un 5% del precio medio de los vehículos matriculados el pasado mes de octubre en Galicia.

Las ventas de vehículos nuevos en Galicia registran el peor dato en al menos veinte años | El alza de precios de enero no incentiva al cliente | El sector exige “medidas urgentes”

El motivo obedece a unas siglas de difícil pronunciación, la WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para el Ensayo de Vehículos Ligeros, World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure, en inglés). Se trata de una normativa internacional de medición de emisiones, más estricta que la que ha estado en vigor hasta ahora (NEDC, New European Driving Cycle), y que hará que la inmensa mayoría de los coches tengan que abonar un impuesto de matriculación para el que, de momento, tres de cada cuatro turismos han estado exentos.

Show more

Aún con esta espada de Damocles en perspectiva, los consumidores no encuentran incentivos para renovar sus vehículos; los que sí han querido comprar uno nuevo, no han podido. La incertidumbre que todavía genera el COVID y la crisis de los semiconductores (chips) han hundido las matriculaciones en la comunidad al mínimo histórico para un mes de octubre. Fueron apenas 2.132 las unidades despachadas, a razón de menos de 70 coches diarios. En el mismo mes de 2019, por ejemplo, los concesionarios gallegos matricularon 132 turismos cada 24 horas.

“Se deben activar ya medidas ágiles, de calado y contundentes” Noemí Navas - Anfac

“Aunque las causas por las que las ventas no crecen siguen siendo las mismas que en meses anteriores, es necesario que se activen medidas urgentes para paliar las consecuencias”, exigió ayer la patronal de fabricantes Anfac. En España no existe ya ningún programa de apoyo para la compra de vehículos de combustión, tras el fracaso del último plan PIVE. Para la industria es fundamental que el Ejecutivo aplique otra moratoria sobre la WLTP –como la que existe ahora hasta el 31 de diciembre–, para no hundir todavía más el mercado a partir de enero.

“El mercado sigue en caída libre por la pandemia y los microchips” Tania Puche - Ganvam

A este respecto, la patronal de vendedores Ganvam lamentó que “el veto del Gobierno en los PGE a las enmiendas de PdCat, Cs y PP en contra de la subida del Impuesto de Matriculación agrava la situación del sector, poniéndoselo todavía más difícil al comprador”.

“Es necesario prorrogar el actual impuesto de matriculación” Raúl Morales - Faconauto

Ahora mismo, con la moratoria sobre la WLTP, los gallegos están pagando unos 295 euros de media por el impuesto, teniendo en cuenta, eso sí, que solo lo tienen que abonar los coches con un nivel de emisiones superior a 120 gramos de CO2 por kilómetro (menos del 25% del total de las nuevas matriculaciones). A partir de enero, el coste promedio por este gravamen rondará los 700 euros; tendrán obligación de pagarlo siete de cada diez turismos nuevos.

Show more

“Insistimos en la necesidad de prorrogarlo –abunda la asociación de concesionarios oficiales Faconauto–, también como una herramienta para regularizar la situación del mercado e ir hacia un nivel de matriculaciones más lógico para nuestro país y avanzar en la renovación del parque”. Y, como acompañó Anfac: “Es necesario activar ya una política integral para el sector de la automoción y medidas ágiles, contundentes y de calado”.

Lo que no está sufriendo es la recaudación, a pesar de la fortísima caída en las ventas (en Galicia fue del 25,7% en noviembre, más del doble que la del conjunto del Estado). Las arcas públicas ingresaron hasta octubre, último mes del que se disponen datos en la Agencia Tributaria, cerca de 15 millones de euros, por encima de la recaudación de todo 2020 (13,61 millones). Y a pesar de que el pasado ejercicio fue el del cerrojazo.

La normativa

Según establecía el protocolo NEDC, los coches eran sometidos a ensayos en un banco de pruebas, se realizaban las mediciones durante 11 kilómetros y a una velocidad media de 34 kilómetros por hora. Era un examen determinante: si arrojaba un resultado inferior a los 120 gramos de CO2, el vehículo quedaba exento de pagar el impuesto de matriculación.

La recaudación por impuestos no sufre: ya ingresó más que en todo el año 2020

Lo que persigue la WLTP es que los fabricantes no puedan trampear los resultados: en vez de en un banco de pruebas, los coches son sometidos a un trayecto de hasta 40 kilómetros en un entorno real, a más velocidad media. Por ejemplo, para un sedán a gasóleo con etiqueta C –matriculado a partir de 2014–, la normativa NEDC le atribuía emisiones de 114 gramos por kilómetro de promedio. El nuevo sistema lo eleva, para el mismo modelo, hasta los 134 gramos. En resumen, el mismo turismo que antes estaba exento de pagar el impuesto ahora tendría un gravamen de hasta 860 euros.