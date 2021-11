Prothero refuerza el área de ventas para un crucero que continúa lejos de terminarse

The Ritz-Carlton Yacht Collection, la naviera que encargó la construcción del Evrima en Barreras y que no tiene a día de hoy ningún crucero, ha anunciado el nombramiento de Kristian C. Anderson como vicepresidente de Ventas Global y a Karen Shiers como directora senior de MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) sales, en un intento por reforzar el área comercial de la empresa. Anderson, con experiencia en otras compañías de lujo como Qatar Airways o Silversea Cruises, reportará directamente a Douglas Prothero.

El Evrima sigue lejos de estar terminado, y a lo largo de estos últimos dos años la naviera ha ido retrasando la fecha del viaje inaugural, primero por los retrasos en la construcción del buque y después por el parón de la pandemia. Lo cierto es que hoy por hoy The Ritz-Carlton Yacht Collection carece de flota.