Astilleros y empresas auxiliares del naval de la ría de Vigo han reactivado el proyecto de la plataforma de reparaciones, una vieja aspiración de esta industria, con la vista puesta en las oportunidades y nuevos nichos que ofrece el mercado, y en los fondos europeos de recuperación.

Así lo ha trasladado la presidenta de la asociación Vigo Ship Repair, Nuria Toca, que este miércoles ha presentado esta iniciativa junto al gerente de Aclunaga, Óscar Gómez; al presidente del Puerto, Jesús Vázquez Almuíña; y al presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros; en un acto en el que han participado también representantes de las empresas del sector.

Según ha explicado Nuria Toca, esta plataforma aglutina a más de 20 empresas (astilleros, industria auxiliar, logística, etc.), aunque no es nueva, ya que lleva años constituida como asociación. Así, tras un intento inicial que no fructificó, la presidenta de Vigo Ship Repair ha afirmado que "ahora es el momento" de hacer un nuevo intento, en un contexto en el que "el mercado va repuntando".

En ese sentido, ha destacado que el sector naval vigués tiene la capacidad para ofrecer servicios de reparación con valor añadido, aplicación de nuevas tecnologías y una actividad más sostenible. Asimismo, ha apuntado que esta industria tendrá ahora la oportunidad de "aprovechar" los fondos europeos de recuperación.

"No es una apuesta en falso ni prematura, es meditada", ha subrayado, y ha recordado que las empresas implicadas en el proyecto tienen potencial para ofrecer servicios en toda la cadena de valor para reparar buques de pesca, de transporte, 'offshore', etc., tanto para el mercado nacional como internacional. Entre las empresas que forman parte del proyecto están Cardama, Metalships, Toysal, Emenasa, Chorro Naval, Ferri o Vigra.

Aclunaga destaca el "enorme potencial"

Por su parte, el gerente de Aclunaga, Óscar Gómez, se ha referido al "enorme potencial" del sector en el área de reparación naval, y ha señalado que ya hay plataformas similares en Canarias (especializada en reparación de 'offshore') y en el sur de la Península (para reparación de cruceros), así como en Ferrol. "Pero ya tienen su nicho y no repercutiría en el proyecto de Vigo, que busca otra especialización", ha recalcado.

Asimismo, ha recalcado que la actividad de reparación naval (y del desmantelamiento de barcos) está repuntando cada vez más en Europa y que, actualmente, hay unos 115.000 buques navegando, gran parte de ellos con una vida próxima a los 25 años. De hecho, la actividad de reparación naval en Galicia ha reportado a las empresas una facturación de 300 millones de euros anuales, y las "expectativas" de mejorar esa cifra "son buenas".

Según ha puntualizado, 4 de cada 5 buques reparados pertenecen a armadores extranjeros (más de la mitad europeos) y es en ese mercado donde Vigo, que goza de una situación geográfica estratégica en el ámbito de las rutas de transporte marítimo, debe poner el foco.

Óscar Gómez también ha recalcado que, al margen de las reparaciones necesarias por los plazos de vida útil de los barcos, muchos buques deberán ser sometidos a modificaciones y adaptaciones para cumplir la normativa europea relativa a emisiones o depuración de aguas de lastre, para lo que deben pasar por instalaciones de reparación, lo que supone otra nueva oportunidad para el sector naval.

En todo caso, el gerente de Aclunaga ha explicado que, aunque los astilleros de la ría tengan las instalaciones adecuadas para ofrecer ese servicio, debe trabajarse para que haya también un entorno "propicio" para las industrias auxiliares. Así, ha explicado que debe haber en Vigo un muelle de reparaciones que cuente con los servicios necesarios, como grúas, zonas delimitadas para trabajar, áreas para manejar ciertos residuos, etc.

"Competir en calidad, tiempo de entrega y precio"

Mientras, el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuíña, ha trasladado su apoyo al proyecto, y ha subrayado que, dada la dificultad de competir en precios, Vigo debe hacer valer su "calidad y prestigio" en el ámbito de la construcción y reparación naval, al tiempo que ha recalcado la gran "ventaja" que supone tener "profesionales muy capacitados".

Moderado por el redactor jefe de FARO DE VIGO, Alberto Otero, el acto concluyó con la intervención del presidente de la patrona provincial de empresarios. Jorge Cebreiros destacó que Vigo no solo cuenta con el tejido empresarial apropiado, sino también con centros de investigación y tecnológicos para responder a este reto. Según ha indicado, el sector debe aspirar a captar más negocio "compitiendo en calidad, tiempo de entrega y ¿por qué no? en precio", y ha animado a los implicados a buscar colaboración de las administraciones y a sumarse a iniciativas para acceder a fondos de cooperación transfronteriza.