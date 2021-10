La oportunidad tras los fondos europeos

Son 140.000 millones de euros los que recibirá España del fondo de recuperación europeo. Una inyección de capital que llegará a la economía del país en forma de ayudas directas, hasta 72.700 millones, y de préstamos. Y, precisamente, la ejecución de los fondos europeos para impulsar la recuperación económica tras la pandemia fue el tema central de la jornada Los actuales desafíos de las empresas, organizada por FARO DE VIGO con el patrocinio de Banco de Santander en el Círculo de Empresarios de Galicia. Un debate en el que se puso sobre la mesa la capacidad de estos fondos para mejorar la competitividad empresarial y qué papel jugarán las entidades financieras en el proceso.

España ha elaborado un plan de recuperación y resiliencia, supervisado por la Comisión Europea, con el que ha dado el visto bueno a una serie de reformas estructurales. Se trata de “un paquete importante de reformas en sostenibilidad, digitalización, crecimiento empresarial. Tenemos reformas para la creación de empresas (startups). Tenemos una reforma para el crecimiento empresarial, el scale up, el gran debate económico en España. Y también una reforma, por ejemplo, de la ley concursal, abarcando la vida integral de las sociedades en muchos casos”, detalló Andrés Pereda, director Desarrollo Corporativo Cámara de Comercio de España. Así, los 70.000 millones, subsidios a fondo perdido, financian gastos no recurrentes con efecto duradero y persiguen estimular cambios estructurales, matizó el experto.

“La respuesta de la Unión Europea a esta crisis es muy distinta a la de la crisis del 2008” Andrés Pereda - Cámara Comercio España

Su finalidad es impulsar la sostenibilidad y la digitalización de las empresas, que “no es una tendencia comercial o una cuestión voluntarista”, aclaró Pereda, si no factores de competitividad que pueden mejorar la oferta. “Desde el punto de vista regulatorio de la sostenibilidad, tanto las directivas europeas como la propia legislación traspuesta a través de la Ley de Cambio Climático, van incorporando criterios en términos de gobierno corporativo que obligan a las empresas a incorporar esos criterios de sostenibilidad en sus balances”, incidió Pereda. Pero también la digitalización tiene su marco contextual pues la demanda está digitalizada pero la oferta, la que respecta a la empresa, “no tanto”. Así diagnostica una falta de capacitación digital en las empresas, especialmente pequeñas y medianas.

“Se trata de poder vender, no solo de hacerlo con un coste menor”

Uno de los grandes desafíos en este proceso de digitalización es lograr una completa seguridad en el proceso de transferencia digital, avanzó Pilar Clavería, asesora de Pagos, Operaciones y Procedimientos de la AEB. Son, de hecho, las actitudes de las personas “confiadas”, las que pueden poner en peligro el día a día de una organización, señaló la experta. Por lo que destaca la importancia de tener protocolos de actuación.

La dimensión media de las empresas en España, medidas por su activo y por número de trabajadores, es menor que la de otros países de la Unión Europea. Algo que ha tenido que ver en la respuesta en política económica de la Unión Europea, reflexionó Pereda. “Es una respuesta muy distinta a la de 2008”, comenta el experto. También es distinta la respuesta de las entidades bancarias, evidencia Octavio Ramírez, director de Distribución de Empresas de Santander España. “El sector financiero está más preparado que en la crisis del 2008. Tenemos liquidez y estados financieros solventes”, aseguró.

Hasta el 2026 se efectuará la ejecución íntegra de estos fondos que se complementarán con fondos e instrumentos adicionales que gestionarán las comunidades autónomas. Y ante el posible caos burocrático que todo ello puede conllevar para el gestor empresarial, Santander ha lanzado una plataforma en la que se registran los plazos de las convocatorias abiertas, ejecución, presupuestos y otra información relevante de la tramitación de las ayudas. “En el pasado, solo un 8% de las pymes españolas se acogieron a algún tipo de subvención. El 80% de las compañías que lo han hecho, repiten”, resaltó Ramírez. Pero el gran reto reside en ese 92% restante, porque algunas ayudas son de tramitación sencilla, pero otras tienen procesos muy complejos.

“Nadie va a llamar a la puerta de tu empresa a traerte los fondos. Tenemos que tener la voluntad interna de que esto ocurra” Octavio Ramírez - Director de negocio de Santander España

Así cambia el papel de las entidades bancarias respecto a crisis previas. “Entendemos que nuestro rol no es de meros financiadores”, índice Ramírez. Y puso como muestra del cambio los préstamos ICO, unas líneas de avales con las que los bancos “dotamos de liquidez y garantizamos los flujos de cobro en un periodo muy corto de tiempo”.

En esta línea, el ejecutivo aseguró que el banco está formando a sus equipos para facilitar todo el proceso de asignación de ayudas, que “tendrán ventanas muy concretas”. Hasta el 2023 se comprometerán los fondos y hasta el 2026 se efectuará la ejecución interna de los mismos. Afrontan retos horizontales con una lógica multisectorial. Transición energética recibirá 19.000 millones, recordó Pereda, en digitalización se concederán 16.000 millones, de los cuales 10.000 millones irán a digitalizar el sector privado y el sector público. Otros 3.000 millones se destinarán a digitalizar pymes.

La gestión de los procesos empresariales será cada vez más digital, especialmente con los proveedores de bienes y servicios. Por lo que las transacciones deben poder realizarse “con total seguridad, actualizando, cada vez más, medidas”, apuntó Clavería. Por tanto, las empresas “no pueden fallar en el manual de buenas prácticas” si quieren evitar delitos cibernéticos. La experta recomendó evitar prácticas habituales como compartir contraseñas e instó a fomentar la comunicación para mantener a los equipos informados. “Además de implementar mecanismos de seguridad adecuados como cortafuegos y antivirus”. Los ataques para obtener información personal y financiera son los más recurrentes, sea a través de email, sms o, como muestran tendencias recientes, vía llamada telefónica en las que se aprovecha el componente emocional y la urgencia para lograr información.

Conde pide claridad al Gobierno en la gestión de las ayudas de Europa

El conselleiro de Economía advierte sobre el riesgo de ejecutarlas sin la colaboración de las comunidades autónomas

La fórmula para proceder a la reactivación de la economía tras la pandemia, apoyada en la colaboración público-privada, constituyó el hilo conductor de la intervención de Francisco Conde, vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta en el foro Los actuales desafíos de las empresas. “Los fondos europeos son una oportunidad. Claramente, vamos a necesitar, desde la perspectiva de las comunidades autónomas, la colaboración del Gobierno”, introdujo Conde para dar paso a las incertidumbres que generan la ejecución de dichos fondos europeos.

El primer hándicap, a nivel regional, está relacionado con la política industrial y los fondos de los que dispone el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. “El 100% de esos fondos los gestionará el Gobierno sin que las comunidades autónomas tengamos ningún tipo de margen de actuación”, evidenció el conselleiro, que considera que este punto de partida “no es un mensaje en positivo”.

Como sectores prioritarios identificados por la Xunta, a petición del Gobierno, Conde se refirió al sector forestal y el proyecto para desarrollar una fábrica de fibras textiles de origen forestal, que tiene como socio industrial a Altri. Mencionó también al sector de la automoción y al proyecto AutoAncora, liderado por Stellantis, dotado de 1.300 millones de euros de inversión. “Estamos trabajando para que puedan acceder al PERTE –Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica– que el Gobierno ha aprobado. Un PERTE sobre el cual no conocemos los criterios y, lo que conocemos, no suena bien”. Sumó, así, a estas dos áreas, el sector agroalimentario y el de medicina personalizada y agregó a la lista el sector naval y el aeroespacial.

“Los bancos pueden ser una parte activa de la recuperación” Rocío pazos - Directora Territorial de Banco Santander Galicia

La pandemia ha cambiado las reglas del juego y, en la senda hacia la recuperación económica y de cierta normalidad, la directora territorial de Banco Santander en Galicia, Rocío Pazos, recogió el guante del resto de ponentes y destacó su perspectiva de futuro sobre los fondos Next Generation EU. “La llegada de los fondos europeos sí nos puede ayudar a ser optimistas”, resaltó la ejecutiva.

Y si hay un momento para apostar por la innovación y el emprendimiento es en tiempos de crisis, hizo hincapié la directiva. Una idea con la que Pazos puso en valor el papel de los emprendedores, de las ideas innovadoras y de las empresas competitivas en la senda hacia la recuperación.

Aprovechó, la portavoz de Banco Santander en Galicia para incidir en el papel que pueden jugar las entidades bancarias para ser una parte activa de la recuperación. “Estamos acostumbrados a canalizar ayudas privadas. Lo hemos hecho con los (créditos) ICO de manera más llamativa”, recordó. Sumó a la lista de tareas de los bancos la de ayudar a las empresas con la internacionalización, una experiencia que evidenció con las 6.200 empresas gallegas a las que ayudó la entidad en el primer semestre a desarrollar su actividad.

Durante el pasado ejercicio, hizo memoria Pazos, la entidad puso a disposición de los empresarios en España 100.000 millones de euros y “este año, de nuevo, estamos a disposición para ayudar en la recuperación”. Una ayuda que no solo se traduce en financiación tradicional, según expuso la ejecutiva, que se refirió también a dos fórmulas alternativas: el fondo de deuda Smart que acompaña a las empresas en el crecimiento y Tresmares Capital, una plataforma de financiación independiente que acompaña en el desarrollo de las pymes con elevado crecimiento, tanto a través del capital como a través de una financiación a medida.

“El sistema financiero no puede dejar por el camino ningún proyecto viable” Francisco Conde - Conselleiro de Economía

Las prioridades de Galicia están en el tejido productivo y en el impacto que podrían tener los fondos europeos, señaló el conselleiro de Economía. Mostró su preocupación sobre el calendario y las condiciones para acceder a estos fondos así como sobre “la lentitud en la ejecución de las ayudas, que empieza a ser evidente con respecto a los 26.000 millones de euros que se incluyeron en el presupuesto del año 2021”, que muestran un desfase en la ejecución de los fondos presupuestados, criticó. Además, evidenció que no se conoce ni qué PERTEs se van a aprobar, ni qué Ministerios se encargarán de ello.

En su intervención no faltó una reflexión sobre el elevado precio de la electricidad. El vicepresidente económico de la Xunta puso sobre la mesa cómo el tejido empresarial electrointensivo se encuentra en desigualdad con respecto a sus competidores de otros países. Es necesario “un plan de choque a corto plazo para que esto no lastre la competitividad de nuestro tejido productivo”, resaltó y recordó que hay empresas que están parando su producción porque no pueden asumir el coste eléctrico. “De cara al año 2022, es una situación de insostenibilidad de la competitividad de nuestro tejido productivo”.

Ante tal casuística, Conde refirió la doble penalización que afecta a Vigo. Por un lado, puso sobre la mesa la “falta de compromiso para incluir dentro de la planificación eléctrica 2021-2026, esa subestación que precisa la fábrica de Stellantis y que afecta a la competitividad en términos de precio del sector de la automoción”. Ante lo cual instó a hacer frente a los retos de inversiones y de infraestructuras que puedan permitir el acceso a una tarifa más competitiva a través de la alta tensión.

En aras de mejorar la colaboración público-privada, conselleiro reclamó una comunicación proactiva por parte de las administraciones públicas, que contribuyan a aportar seguridad y certeza. E instó a poner “todos los instrumentos de los que disponemos, tanto las comunidades autónomas como el Gobierno de España, al servicio de la iniciativa privada”. Los Orzamentos del año 2022, que se presentarán este jueves, darán respuesta a estas necesidades, esgrimió Conde y reclamó al Gobierno aprovechar “con la máxima intensidad” la oportunidad tras los fondos europeos.

En este marco, el conselleiro resaltó el papel del sistema financiero para que las empresas puedan acceder a capital que garantice la viabilidad de sus proyectos. “El sistema financiero tiene que trabajar para no dejar en el camino ningún proyecto empresarial que demuestre su viabilidad. Es la función de las entidades financieras, ofrecer la palanca financiera que necesitan las pymes que muestran solvencia”, incidió. Y es que, la recuperación económica debe ir orientada a esa transformación del tejido productivo “y eso significa abordar retos muy importantes desde el punto de vista de la digitalización y de la sostenibilidad”, concluyó.