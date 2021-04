El vehículo público-privado que se encargará en Galicia de impulsar los proyectos tractores para concurrir a los fondos europeos está ya constituida. Se llama Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia. La Xunta se queda con el 40% del capital y el resto se reparte entre Abanca (38%), Reganosa (12%) y Sogama (10%). Nace, según la nota de prensa de la Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación, "con el objetivo de incentivar la actividad productiva" en la comunidad "a partir de la captación de inversiones, la incorporación de socios y la colaboración entre instituciones públicas y privadas para la posterior puesta en marcha y consolidación de propuestas empresariales".

El departamento que dirige Francisco Conde asegura que la empresa está abierta "a la entrada de nuevos colaboradores" y remarca el carácter "impulsor y no inversor". Aún así, el capital social de la sociedad será de 5 millones de euros. ¿Para qué finalidad? No lo aclara. En una fase inicial, su función será "contribuir a la maduración de los proyectos tractores incluidos en la candidatura gallega" a los Next Generation, "ayudando posteriormente a buscar inversores para que puedan desarrollarse". Hay en estos momentos, según la Vicepresidencia segunda, 354 iniciativas, de las que 247 son públicas y 107 privadas, que "podrían movilizar una inversión cercana a los 20.000 millones de euros".