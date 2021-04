Las razones por las que Coinbase pasará a la historia

Las acciones de Coinbase Global Inc subieron un 10% en las primeras operaciones de la Bolsa de Nueva York este jueves, un día después de una salida bursátil que pasará a la historia de las criptomonedas y de la historia económica de la humanidad. Las monedas digitales se revalorizan al calor del ánimo especulador. Los fondos de Cathie Wood's Ark compraron acciones de Coinbase por valor de 246 millones de dólares en el debut del miércoles. Coinbase consolida su precio por encima de los 100.000 millones de dólares. Coinbase es una plataforma estadounidense de comercio de criptomonedas con sede en San Francisco creada por Brian Armstrong y Fred Ehrsam. Ofrece servicios de intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias en alrededor de 32 países, así como almacenamiento y gestión de activos digitales en 190 países en todo el mundo. Su salida bursátil es el síntoma definitivo de que las monedas digitales son un activo de inversión con perspectivas pero indudable riesgo.

El bitcoin sube en lo que va de año un +120%, un +820% en los últimos 12 meses y un +1.700% en dos años. Quizá es cierto que la gran fiesta acabó para los nuevos compradores. La subida den el 2010 fue del 9.900%, 2011 (+1.473%), 2012 (+186%), 2013 (+5.507%), 2014 (-58%), 2015 (+35%), 2016 (+125%), 2017 (+1.331%), 2018 (-73%), 2019 (+95%) y 2020 (+301%). Pero la euforia por las criptomonedas se generaliza pese a que ninguna tiene las características de bitcóin. Esta es la subida que registran los datos de este año de Investing.com: Bittorrent +2.633%, Terra +2.177%, Solana +1.777%, Binance +1.439%, Dogecoin +1.422%, Ftxtoken +820%, Cardano +641%, Filecoin +615%, Vechain +591%, Iota +584%, Uniswap +549%.

Para Ismael de la Cruz, analista de Investing.com, la salida a bolsa de Coinbase "es solo el principio", ya que grandes firmas tecnológicas están dispuestas a invertir en criptomonedas y en acciones de Coinbase. Nombra a ARK Fintech Innovation (NYSE:ARKF) y Global X FinTech (NASDAQ:FINX). En su opinión, si las acciones de Coinbase caen "tampoco debiéramos ver un derrumbe significativo en el bitcóin, más que nada porque si algo caracteriza a los inversores en bitcóin es que son plenamente conscientes de la volatilidad y riesgos que hay, por lo que se antoja difícil que les vaya a entrar miedo si ven caer a Coinbase y vendan sus bitcoines, aparte de que compran para estar posicionados de cara a un futuro más cercano de lo que parece en el que bitcoins sea uno de los principales medios de pago". En cualquier caso los expertos de Investing opinan que la inversión en Coinbase es "solo apta para inversores agresivos que sean conscientes de que es un activo con elevada volatilidad".

Pese a que existen desde hace más de una década, la aceptación de las criptomonedas como medio de pago es aún muy limitada. Dada su elevada volatilidad, las criptomonedas no cumplen adecuadamente las funciones de unidad de cuenta y depósito de valor. Los precios de las criptomonedas se forman en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados regulados de valores. En muchas ocasiones los precios se forman también sin información pública que los respalde. Asimismo, muchas de estas criptomonedas pueden verse carentes de la liquidez necesaria para poder deshacer una inversión sin sufrir pérdidas significativas, especialmente porque su circulación entre inversores, tanto minoristas como profesionales, es todavía limitada. Además, en muchas ocasiones, los distintos actores implicados en la emisión, custodia y comercialización de criptoactivos no se encuentran localizados en España o, en algunos casos, incluso, no es posible su localización, por lo que la resolución de cualquier conflicto podría resultar costosa y quedar fuera del ámbito de competencia de las autoridades españolas.

Las 10 criptomonedas más negociadas

Hoy en día existen más de 10.000 monedas virtuales en todo el mundo. Actualmente, las diez criptomonedas principales según el listado de criptoactivos de la base de datos de Coinbase son las siguientes:

Bitcóin (BTC): Nació en 2008 y comenzó a comercializarse en 2009. Bitcoin se caracteriza por su descentralización, resistencia a la censura, seguridad y naturaleza transfronteriza. Estas características la forjan como una moneda ideal para pagos internacionales o las remesas.





Ether (ETH): Ether es la divisa de Ethereum. Esta plataforma de computación permite ejecutar aplicaciones en esta red distribuida y las operaciones se alimentan a través del Ether.





Binance Coin (BNB): Binance Coin es la criptomoneda oficial del criptoexchange más grande del mundo, Binance. Esta moneda nació para soportar las transacciones dentro de esta misma plataforma. Los desarrolladores del Binance tratan de aumentar la importancia de su token a través de proyectos relacionados con la Blockchain que puedan ser financiados por los propios usuarios con Binance Coins.





Cardano (ADA): Cardano es la representación de la conocida como 3º generación del Blockchain, que trata de solucionar los problemas de escalabilidad propios de los blockchains de 2º generación como Ethereum. Durante los últimos meses, Cardano se ha convertido en uno de los activos de más rápido crecimiento en toda la industria de las criptomonedas. Se distingue por utilizar principios matemáticos en su mecanismo de consenso y una arquitectura multicapa única, que lo hace destacar de otras cadenas de bloques de la competencia.





Tehter (USDT): Se trata de una moneda estable o stablecoin. Esto significa que todas las divisas de este tipo en circulación están respaldadas por una cantidad equivalente de las monedas fiduciarias tradicionales, como el dólar o el euro. Fue diseñado para construir un puente entre monedas fiduciarias y criptomonedas y ofrecer estabilidad, transparencia y cargos mínimos por transacción a los usuarios.





Polkadot (DOT): Es un protocolo de Blockchain que trata de conectar las diferentes blockchains existentes a una cadena de bloques universal. Es uno de los mayores problemas actuales del blockchain, la no interoperabilidad entre las diferentes cadenas (Bitcoin, Etherium,...). Al igual que la mayoría de los otros proyectos de infraestructura de blockchain, Polkadot tiene su propio token nativo.





Ripple (XRP): El objetivo principal de Ripple es conectar bancos, proveedores de pagos e intercambios de activos digitales, permitiendo pagos globales más rápidos y rentables. Al igual que el Bitcoin, el Ripple es un sistema totalmente seguro y encriptado cuya información de las transacciones son públicas, pero no la información del pago. Es un sistema confidencial donde emisor y receptor son los únicos que disponen de la información y el código que la desencripta.





Uniswap (UNI): Es un complejo 'software' que se ejecuta en la blockchain de Ethereum y permiten realizar «swaps» (intercambios) descentralizados. Funciona con la ayuda de unicornios. En Uniswap, los traders pueden intercambiar tokens de Ethereum sin necesidad de confiar sus fondos a nadie. Paralelamente, cualquiera podrá prestar sus cripto a unas reservas especiales denominadas liquidity pools. A cambio de proporcionar dinero a estas reservas, se ganarán unas comisiones.





Litecoin (LTC): Creada por el exempleado de Google Charlie Lee en 2011, el Litecoin fue lanzado como una alternativa al Bitcoin. Tiene un límite superior al Bitcoin y actualmente existen cerca de 60 millones de Litecoin en circulación. Por este motivo, son muchos los expertos que apuestan por esta criptomoneda en el futuro.





Chainlink (LINK): Chainlink se ha convertido en uno de los proyectos más utilizados del ámbito de las criptomonedas. Se trata de un servicio de oráculos descentralizados capaz de aportar datos externos a smart contracts de Ethereum. En otras palabras, conecta blockchains con el mundo real.