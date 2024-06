El San Paio presenta un programa “para todos los gustos” con cinco días de fiesta

La programación de las fiestas de San Paio de A Estrada fue publicada ayer por la comisión organizativa, junto al alcalde, Gonzalo Louzao, y el concejal de Festejos, Óscar Durán, que incidieron en el carácter inclusivo de una agenda cargada de eventos “para todos los gustos” y que por primera vez incluye sesiones vermú que se repartirán por diferentes barrios de la villa.

El aperitivo de las fiestas llega el sábado 22 con un partido por el cincogésimo aniversario del CD Estradense en el Novo Municipal de A Estrada a las 12.00 horas. A las 12.15 horas habrá un acto de la Asociación de Fillos e Amigos de A Estrada y a las 15.00 la Gala de 50ª Aniversario del CD estradense veteranos en el Pazo Xerlís. Por último, a las 22.00 horas se procederá al encendido de las luces y a la carrera Nocturna.

El programa se retoma el martes 25, con una tirada de bombas a las 10.00 horas, actuación de la charanga Tíralle do Aire a las 11.30, Pregón a cargo de Lito Garrido y César Romero a las 12.30 horas, a las 13.00 comienzo oficial de las fiestas y brindis con sidra estradense y a las 14.00 sesión vermú con el dúo Punto Zero en el aparcadero del Invictus. Ya a las 17.00 la charanga Tíralle do Aire volverá a actuar por las calles de la villa y a las 19.00 tendrá lugar la exhibición de baile Stradanza y Lil Kits (ganadores de Got Talent 2023). A las 20.00 horas tocará Doctor Zaius en la Zona dos Viños y a las 21.30 Broken Peach en Praza Galicia. El plato fuerte llega a las 23.00 horas con la actuación de The Rapants en la Praza do Concello y ya las 00.30 horas la Orquesta Galilea se encargará de seguir amenizando la noche en la Porta do Sol.

El miércoles 26, día propio del San Paio y festivo local, las bombas volverán a dar el pistoletazo de salida a la jornada a las 10.00 horas. Las seguirá un pasacalles de la mano de la Banda Cultural de A Estrada a las 11.00 y a las 11.30 la actuación de la charanga Mil 9. A las 11.30 horas tendrá lugar en la Alameda el tradicional torneo de fútbol 3x3 y a las 12.30 horas la misa rezada. A las 13.00 la Banda Cultural de A Estrada dará un concierto y a las 14.00 tocará nueva sesión vermú con los Chiky’s en el parking del Froiz. A las 17.00 horas la Charanga Mil 9 volverá a animar las calles con su música y a las 17.30 horas continuará el torneo de fútbol 3x3 en la Alameda. Ya a las 19.00 horas la Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense actuará para los estradenses y a las 19.45 se celebrará el tradicional desfile de la Banda Militar Brilat desde el Concello a la Iglesia parroquial. A las 20.00 horas se celebrará la misa solemne de San Paio cantada por el coro Támega de Verín y saldrá la procesión acompañada de la Brilat y de la Banda Cultural de A Estrada, que finalizará con un concierto de la Banda Militar en la Praza da Igreza.

A las 21.30 horas la percusión reinará en la villa con la batucada de Escola Latexo y a las 22.00 horas la Charanga Támega actuará por el casco urbano. Ya a las 23.00 horas será el Dj Marcos Magán el encargado de empezar la verbena en la Praza de Galicia, a la que Panorama pondrá el broche de oro en la Praza do Concello a las 00.30 horas.

El jueves 27, segundo festivo local, tras la tirada de bombas a las 10.00 horas habrá la Festa da Bicilcleta a la misma hora, a las 11.00 un pasacalles de la Banda Muncipal de A Estrada, a las 11.30 la actuación de la charanga Jalaticos, a las 12.00 horas pasacalles de la Banda de Gaitas San Xoán de Paramos Tui y concierto en la Porta do Sol. A esa misma hora, exhibición de la Escola de Esgrima de A Estrada y a las 13.30 horas concierto de la Banda Municipal en los jardines. La sesión vermú comenzará a las 14.00 horas en la Rúa do Muiño con la actuación del dúo Punto Zero y a las 17.00 la charanga Jalaticos volverá a poner música a la calle. A las 19.30 tendrá lugar la tradicional exhibición de baile de Sondodance y a las 20.00 horas la misa solemne del Santísimo cantada por la Coral Polifónica Estradense y procesión del Santísimo acompañada por la Banda Municipal de A Estrada y la Banda de Gaitas de San Xoán de Paramos Tui. A las 22. 30 la orquesta Assia iniciará la verbena y a las 00.00 pondrá la guinda a la jornada la orquesta América.

El viernes 28 arranca con bombas a las 10.00 horas y a esa misma hora inicia el 3x3 de baloncesto a la Alameda. A las 11.30 tocará la charanga NBA acompañada por el gigante Barriga Verde. A las 13.30 concierto de la Banda Municipal de Agolada y a las 14.00 horas sesión vermú con wigga en la Zona dos Viños. A las 17.00 habrá hinchables en la Praza do Concello y se reanuda el 3x3 de baloncesto. A las 17. 30 vuelve a salir la charanga NBA y a las 18.30 habrá teatro en la Calvo Sotelo con “Isaura e Iván Contastorias”. A las 19.30 horas el dúo de flamenco Sara y Kike (finalistas de la cuarta edición de Got Talent) tocarán en la Zona dos Viños y a las 20.00 horas habrá fiesta de la espuma. A las 21.00 horas Concierto de la Big Band Carlos Barruso y a las 22.30 actuará la Orquesta Cinema, seguida de un tributo a Juan Pardo a las 00.00 horas en Praza do Concello.

El sábado 29 iniciará con una tirada de bombas a las 10.00, seguida de la actuación de Charanga a las 11.00 y del pasacalles de “Pe tras pe” con la Banda de Barbude, Centro Cultural A Ponte Vella y Rancho Típico Amorosa de Portugal .A las 13.30 habrá concierto de Rancho Típico Amorosa y a las 14.00 horas sesión vermú con Willington Mariachi en la calle Antón Losada. Charanga vuelve a tocar a las 17.00 y a las 18.00 horas Sara y Kike llenarán de flamenco la Praza do Mercado. A las 19.30 horas será el concierto de Pants Off en la Zona dos Viños y a las 20.00 el cuarto Festival Música Tradicional con la Banda de Gaitas de Barbude, Centro Cultural A Ponte Vellla y Rancho Típico Amoroso. A las 22.00 horas habrá pasacalles con Tequexetéldere, Donaire de dA Coruña y Cantigas e Flores de Lugo. las 00.00 horas fuegos artificiales de Fin de Festa en A Cañoteira y a las 02.00 horas concierto de Gin Tony’s e la Porta do Sol. El día del niño será a el domingo 30, con concierto de la Banda Municipal de A Estrada y fichas para las atracciones a mitad de precio.

Abierto el plazo para solicitar permisos de quema

El Concello también ha anunciado que queda abierto hasta el 22 de junio el plazo para solicitar los permisos de quema para San Xoán, única fecha en la que estas competencias se le transfieren a la administración local en lugar de a la Consellería de Medio Ambiente. Los interesados en encender hogueras en el solsticio de verano pueden pedir los permisos tanto de forma presencial como telemáticamente en la web de Concello. Asimismo, los establecimientos hosteleros que deseen poner barra en la calle durante el San Paio también deberán solicitar autirzación a la administración local, que anuncia, además, ampliación de horario para estos negocios durante los festejos.