Los taxistas luchan por llegar a fin de mes con tarifas congeladas y gastos disparados

Existe otra problemática en el sector de los taxis que está generando crispación entre sus profesionales. El intrusismo laboral es una lacra que ha ido creciendo en los últimos años, si bien siempre ha estado presente, y que tienen a los taxistas en constante estado de frustración ante la impunidad de los que ejercen de forma irregular. Taxistas jubilados o particulares que realizan viajes por precios inferiores “en B” y que suponen una competencia desleal para aquellos que cuentan con licencia y pagan las costosas pólizas especiales para taxis. En Lalin, profesionales del gremio aseguran que la situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones, pero que nadie le ha puesto remedio todavía. En Rodeiro, Félix Fernández es más radical y tilda la coyuntura de “auténtica vergüenza”, asegurando que su problema ya no es con quien infringe la ley para lucrarse, sino de aquellos que se lo permiten, ya que: “Están cobrando dinero robado”. Para él, de hecho, la indignación es tal que considera esta cuestión de mayor gravedad y urgencia que la descompensación entre las tarifas y los gastos. Tanto Benito Mouriño, de Silleda, como Ana María Gaiteiro, de Forcarei, secundan la denuncia. Esta última sostiene: “No entiendo cómo excompañeros de gremio no se dan cuenta del perjuicio que nos causan haciendo esto”. Con todo, recuerdan que hacer uso de estos chóferes, pues no cuentan con garantías: “Nosotros pagamos un seguro con 50 millones de euros en responsabilidad civil, algo que está ahí para proteger al cliente”, señalan los taxistas de Lalín.