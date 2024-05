A Algarabía celebrará os seus 40 anos con música alternativa e actividades infantís

É unha das manifestacións culturais más veteranas das bisbarras. A Algarabía de Lalín cumple corenta anos, cando un grupo de xóvenes da vila xuntárase para preparar a festa de aniversario do polifacético Damián Paío. Nas mans do coletivo O Naranxo, o espírito deste evento mantense, coa música, as artes plásticas a actividades infantís como os seus eixos esenciais.

“Corenta anos despois seguimos tentando ser, na maior medida posible, autosubvencionados, aínda qua hoxe sexa case imposible”, indicaron representantes do Naranxo na presentación celebrada onte na taberna Alola da localidade dezá. Co programa aínda por pechar, a Algarabía será os días 30, 31 de agosto e 1 de setembro coa praza do aviador Loriga como principal espazo das actividades.

A festa arrancará o venres 31 de agosto con concertos diante da estatua de Loriga, porén polo de agora os grupos que se subirán ao escenario aínda non están confirmados. A organización pretende empregar as redes sociais para ir avanzando as actuacións, tendo en conta que aínda hai tempo para pechar o cartel definitivo. O sábado será o xa tradicional cambio de placa da Praza das Pipas [actualmente Praza da Torre e anos atrás Praza Calvo Sotelo] e o pregón. Logo haberá xogos e competicións entre representantes de coletivos culturais, sociais e artísticos da localidade e a posterior sesión vermú, na que non faltará a música. O pic nic na praza de Loriga deixará paso para os xogos interxeacionais que, á súa vez, darán paso aos concertos nocturnos.

O último día, o domingo 1 de setembro, a programación comezará pola mañá coa tradicional Volta ao Empalme para Veículos non contaminantes. Os participantes poderán ir en bicicleta ou a pé, pero en todo caso nunca en máquinas que empreguen combustibles contaminantes. Despois haberá unha sesión vermú e, pola tarde, diversos xogos. Os tartazos, o campionato mundial de Pelota no aire ou un concerto infantil serán as principais propostas dunga celebración na que a irreverencia tamén é un factor indispensable.

Exposicións

Noutro orde de cousas, durante o mes de agosto está previsto crear un espacio para que os artistas poidan mostrar as súas creacións coa Coletiva Algarabía, que debería ser no Museo Municipal Ramón María Aller. Tamén se levarán exposicións a varios establecementos comerciais colaboradores. Como aconteceu o ano pasado, haberá una Pre Algarabía; unha cea sobre a que se darán detalles máis adiante. O Naranxo pide a colaboración dos negocios que así o teñan a ben e, para finaciar a cita, venderán camisetas coa imaxe deste ano, chapas feitas en madeira ou rifas.